Ciudadanos "peleará" por dar uso a los terrenos de La Vega

Oviedo, 22 sep (EFE).- El diputado nacional de Ciudadanos Luis Salvador ha afirmado hoy que su formación "peleará" para que el Ministerio de Defensa permita dotar a de nuevos usos a los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo.

Tras mantener un encuentro con los diputados regionales de la formación naranja Diana Sánchez y Armando Fernández Bartolomé, Salvador ha dicho que "no tiene ningún sentido" que unos terrenos que Defensa no está utilizando "no sirvan para el nuevo modelo de ciudad de siglo XXI y dar ese salto que tiene que dar Oviedo como cualquier ciudad española".

"Esos terrenos si son buenos para la ciudad pelearemos por ellos y seguro que más pronto que tarde se podrán disfrutar", ha confiado el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Cooperación en el Congreso y miembro de la Comisión de Interior.

El Ayuntamiento de Oviedo aprobó el pasado 4 de julio una moción del equipo de gobierno -Somos, PSOE e IU-, con el apoyo de Ciudadanos y el rechazo del PP, para iniciar los trámites para la reversión de la parcela.

Dicha parcela fue cedida en 1856 por el Ayuntamiento al Ministerio de la Guerra tras la Desamortización de Mendizábal y albergan los restos del convento de las Benedictinas, también desamortizado y donde se centralizaron todos los talleres de los maestros armeros en 1850.

En una reunión celebrada en Madrid el pasado 12 de julio, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, acordaron la creación de un grupo de trabajo tripartito -Ministerio, Ayuntamiento y Principado- para estudiar el futuro de las antiguas instalaciones y evitar su deterioro, tras cinco años desde el cese de actividades.