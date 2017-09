Entrenador del Albacete afirma que "no he pensado en que me puedan destituir"

Albacete, 22 sep (EFE).- El entrenador del Albacete, José Manuel Aira, ha declarado que "no he pensado en que me puedan destituir" tras ocupar su equipo el último puesto en la clasificación de la Liga 1/2/3 tras sumar un punto de los quince disputados.

Aira ha expresado en rueda de prensa que vive siempre "con mucha tranquilidad" tanto "en las situaciones positivas como en las negativas" y ha indicado que "tampoco pensaba el año pasado que me podían renovar si ascendía, como así fue".

"Puede parecer que no digo lo que pienso o que me pongo un disfraz, pero desde que me hice entrenador soy consciente de que el crédito que tengo es el próximo partido", ha subrayado.

El berciano ha dicho tener claro que "un entrenador es juzgado o prejuzgado en función del resultado que obtenga su equipo" por lo que, ha reiterado, "vivo con tranquilidad todas las situaciones porque hasta de las negativas se sacan cosas positivas".

Aira se ha mostrado convencido de que sus futbolistas "cumplirán con el objetivo a final de temporada" y de que explotarán su rendimiento individual "a nivel colectivo".

Preguntado por la posible crispación de los seguidores locales que acudan el domingo al 'Carlos Belmonte', en el partido ante el Real Oviedo, ha respondido: "No podemos controlar la opinión de los aficionados, porque cada uno puedo opinar o decir lo que quiera con respeto, aunque sí sería más positivo para el equipo que haya un buen ambiente", ha reconocido.

Ha dicho que una de sus preocupaciones es alinear al mejor once de un grupo que está sufriendo muchas bajas y que, ha apuntado, "nos pueden condicionar las variantes a la hora de elegir la alineación y los mejores jugadores para la convocatoria, pero no será excusa".

De su oponente, el Real Oviedo, ha destacado que "se descompone muy poco, se arma con mucha gente atrás y deja arriba a jugadores con mucha calidad individual, aunque tiene algún punto débil en el que hemos trabajado y a ver si podemos leer bien esas situaciones el domingo", ha concluido.