Podemos, Foro y Cs critican la suspensión del pleno por el Congreso de la FSA

Oviedo, 25 sep (EFE).- Los grupos parlamentarios de Podemos, Foro y Ciudadanos en la Junta General han mostrado hoy su malestar por la suspensión del pleno previsto para esta semana en la Cámara autonómica ante la celebración del 32 Congreso de la FSA-PSOE que se iniciará el próximo viernes y se prolongará hasta el domingo.

El PSOE ha trasladado hoy esta petición a la Junta de Portavoces del Parlamento regional donde ha sido aceptada con el respaldo de PP e IU por razones de cortesía parlamentaria y atendiendo a los precedentes existentes en caso de congresos de otros partidos.

Para el portavoz de Podemos, Emilio León, es "preocupante y lamentable" que el jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, que en esta sesión debía responder a las preguntas de la oposición que se tramitan cada dos plenos, lleve meses "sin dar explicaciones" a la Cámara tras un año "dedicado a la gestión interna".

"Si los militantes socialistas le ponen un suspenso a la gestión de Javier Fernández, los asturianos le tendremos que poner un no presentado", ha apuntado tras incidir en que el hecho de que el jefe del Ejecutivo no haya concurrido a las primarias de su partido "no significa que no tenga que rendir cuentas" y lamentar que la agenda parlamentaria "se acomode a cuestiones internas que nunca terminan".

También han mostrado su malestar los portavoces de Foro y Ciudadanos, Cristina Coto y Nicanor García, respectivamente, que habían planteado una fórmula intermedia para celebrar el pleno en una sola sesión el próximo jueves en la que se tramitasen las preguntas al presidente y la iniciativa del partido naranja de apoyo al Gobierno y a las instituciones ante la situación en Cataluña.