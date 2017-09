El Niemeyer expondrá la instalación "Extraños juegos" de Federico Granell

Avilés, 26 sep (EFE).- La XVI Semana de Arte Contemporáneo de Asturias y ALNORTE 2017 tendrá presencia en el Centro Niemeyer a través de la instalación "Extraños juegos", del artista asturiano Federico Granell, que se podrá visitar a partir del próximo jueves.

Antes de la inauguración, Granell organizará la actividad titulada "Taller de dedos para la instalación Extraños juegos", que tendrá carácter gratuito y en la que los participantes crearán moldes de escayola de sus propios dedos, generando nuevas piezas similares a las que se pueden contemplar en la instalación.

"Extraños juegos" es un proyecto realizado específicamente para el Centro Niemeyer que se basa en una instalación en la que la protagonista es una niña que juega abstraída con un conjunto de dedos sobre una larga mesa en la que también se encuentra un tren dando vueltas incansablemente.

"El espacio de la Sala 2 del Centro Niemeyer, con ese gran ventanal hacia las chimeneas echando humo, me parece el marco perfecto para esta obra", asegura Granell en una reseña de la organización.

Federico Granell ha realizado exposiciones individuales en las galerías Nivet-Carzon de París, Gema Llamazares de Gijón, Utopía Parkway de Madrid, la Sala Borrón de Oviedo, My name is Lolita Art de Valencia o la Sala El Brocense de Cáceres.

Cuenta con obra en colecciones como la del Museo de Bellas Artes de Asturias, Junta del Principado de Asturias, Colección DKV, Colección Masaveu, Colección Cajastur, Diputación de Cáceres y otras particulares.