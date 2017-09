Amanda Coogan regresa al Niemeyer con una exposición, performances y cine

Avilés, 27 sep (EFE).- La artista irlandesa Amanda Coogan regresa al Centro Oscar Niemeyer tras la performance que realizó el pasado año titulada "Niemeyer Specific", y lo hace con un programa multidisciplinar que abarcará diversas manifestaciones artísticas, como una exposición, dos performance y la proyección de un documental.

El próximo 6 de octubre lugar la inauguración de I'll sing you a song from around the town", una exposición individual y retrospectiva que presentará en la Cúpula piezas escultóricas, performances, texto e imágenes en movimiento en torno a las creaciones originales de la artista.

La exposición se configura como una gran instalación en la que se podrán ver proyectos clásicos de la artista como "Yellow Series" o sus montañas de telas que parecen crear mundos imaginarios.

Coogan también realizará en la Cúpula dos performances que harán cobrar vida a las piezas allí expuestas.

Se trata de una actividad en la que Amanda Coogan ofrecerá una reflexión sobre el concepto del tiempo y el efecto que el paso de las horas tiene en el cuerpo humano.

El 5 de noviembre, el día que finaliza la exposición, tendrá lugar la segunda intervención de Coogan con "Spit, Spit, Scrub, Scrub", una obra que girará en torno al autocontrol del cuerpo y la representación, entre otras cuestiones.

Por otra parte, el 2 de noviembre tendrá lugar en la Sala Cine el estreno en España del documental "Amanda Coogan: Long Now", dirigido por el también irlandés Paddy Cahill.

Todas las actividades relacionadas con Amanda Coogan cuentan con el patrocinio de Culture Ireland y la colaboración de la Universidad de Oviedo.