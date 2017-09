Clerc: "Ganar al Sporting sería un toque de atención para toda la Liga"

Pamplona, 27 sep (EFE).- El jugador de Osasuna Carlos Clerc ha declarado hoy que ganar el domingo al Sporting, líder de LaLiga 1/2/3, supondría dar un "golpe sobre la mesa" y un "toque de atención" para avisar a todos los rivales que el conjunto navarro desea pelear por el ascenso a LaLiga Santander.

"Ganar sería otro paso adelante, pero cuando ganas a rivales de envergadura y rivales importantes das un golpe sobre la mesa. Sería dar un toque de atención para toda la Liga, para avisar que quieres estar ahí", ha manifestado en rueda de prensa tras el entrenamiento en las instalaciones de Tajonar.

El futbolista badalonés ha señalado que el encuentro ante el líder es "bonito", además al jugarlo en casa, y servirá para "medir realmente" el nivel del equipo pamplonés esta temporada.

"Estamos mejorando y somos un equipo sólido, pero puede servir para seguir creciendo", ha añadido Clerc.

El lateral izquierdo rojillo ha recordado que LaLiga 1/2/3 es "muy igualada" y los "pequeños detalles marcan la diferencia", con lo que el equipo "más constante será el que consiga los objetivos", aunque ha asegurado que van "por la buena línea".

Ha dicho que el partido del domingo en El Sadar no tendrá "nada que ver" al disputado el pasado sábado en Reus, si bien ha indicado que esa es la "magia" y la "dificultad" de la Segunda División.

Clerc ha comentado que es "clave" en la categoría "saber adaptarte a todos los campos" y, en este sentido, ha señalado que "con todos los respetos el campo del Reus estaba en mal estado".

El jugador catalán espera un Sporting que acumule "mucha gente por dentro" para dificultar el juego navarro: "Todo lo que saquen de aquí para ellos será gloria y para nosotros un mal resultado. Debemos ser el Osasuna que todos quieren", ha afirmado.

Ha manifestado en el plano personal que esta temporada quizá se encuentra "bastante mejor" al ser el segundo año en Osasuna, por la "manera de jugar" y por la "confianza" ofrecida por el entrenador, Diego Martínez.

El futbolista badalonés jugó la pasada temporada en Osasuna como carrilero izquierdo, aunque ahora ha fijado su posición al puesto de lateral.

"Cuando llevas dos años jugando en una posición más avanzada se olvidan de tu posición real, que es lateral", ha comentado.

"Es verdad que mis condiciones son más bien ofensivas, pero no quiere decir que no pueda ayudar al equipo defensivamente. Intento ayudar al equipo en las dos vertientes y hacer lo que me pide el míster", ha concluido.

A las bajas de ayer de Aridane Hernández y Mateo García se han unido hoy las de Sebas Coris y Quique González, quienes no se han ejercitado en Tajonar por sendos procesos febriles.

El club espera que Aridane, convaleciente por un golpe recibido en el partido contra el Reus, pueda reincorporarse al grupo mañana, mientras que el argentino Mateo se encuentra en su país resolviendo unos trámites burocráticos respecto al permiso de trabajo.