Ábalos : Hemos llegado aquí por una operación electoralista del PP

Oviedo, 29 sep (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado hoy en Oviedo que en España se ha llegado al actual desafío independentista derivado de la convocatoria del referéndum del próximo domingo en Cataluña por una "maldita operación electoralista del PP".

"Alguien entendió que hacer campaña contra la autonomía catalana le suponía muchos votos en otras partes cuando en Cataluña no tenia nada que hacer", ha señalado Ábalos en su intervención durante la apertura del 32 Congreso de la Federación Socialista Asturiana.

Tras incidir en que en la actual coyuntura lo más importante no es señalar culpables sin que eso signifique "olvidarse de los responsables", la resolución del enfrentamiento abierto con el Gobierno catalán pasa por el diálogo y por que nadie salga "humillado", lo que requiere no alimentar estrategias "frentistas".

"Sin diálogo no hay nada y en estos años, con el PP y su mayoría absoluta y su concepción del Estado, ha habido una ausencia de política", ha apuntado Ábalos, que ha cuestionado la actitud de quienes "sin ninguna empatía" pretenden "que otro permanezca a su lado porque a él le de la gana".

Según Ábalos, el PSOE defiende el cumplimiento de la ley porque es la expresión del marco de convivencia democrática y su garantía y ha lamentado que en Cataluña la fractura social sea ya "un hecho".

En este sentido, ha lamentado, en alusión al presidente catalán, Carles Puigdemont, que haya personajes que tienen la tentación de pasar a la historia "por sí mismos y sin pensar en la gente que tiene anhelos más elementales, pero más importantes".

En su discurso, Ábalos ha remarcado además la "gratitud" y el "reconocimiento" del partido a la labor de Javier Fernández en sus diecisiete años al frente de la Federación Socialista Asturiana y ha abogado por que de esta asamblea salga un partido "lo más fortalecido posible".

Respeto al nuevo secretario general, Adrián Barbón, ha apuntado que no sólo representa el cambio en la FSA-PSOE si no que, pese a su juventud, es alguien "con una memoria muy digna" que aspira a encarnar "toda la historia del partido".

Previamente, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, que preside el Congreso a propuesta de la Ejecutiva saliente, ha incidido en que la asamblea supone "un cambio de ciclo" en la FSA-PSOE tras la decisión adoptada por Fernández de no optar a un nuevo mandato.

"Recuerdo con suma satisfacción aquel gran discurso del Javier candidato hace diecisiete años", ha apuntado López antes de incidir en que el actual Congreso tiene el objetivo "ilusionante" de impulsar "un proyecto integrador" que permita al PSOE recuperar "el voto de la izquierda y de los progresistas" en el que, ha subrayado, todos los militantes y dirigentes "son necesarios".

La asamblea se ha iniciado con la asistencia de 350 delegados y en presencia de los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, que ha abogado por impulsar la mayoría de izquierdas existente en la Junta General donde PSOE, Podemos e IU suman 28 de los 45 diputados.

Del Congreso, ha advertido Fernández Lanero, debe salir un PSOE "donde no haya vencedores ni vencidos porque no hay dos maneras de entender el PSOE y no hay nada que reinventar, lo que es lo dicen su historia y sus siglas".