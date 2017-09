Herrera: El Osasuna servirá para sopesar las posibilidades del equipo

Gijón, 29 sep (EFE).- El entrenador del Sporting, Paco Herrera, aseguró hoy que "el partido ante el Osasuna servirá para sopesar las posibilidades del equipo" tras la mala imagen ofrecida la pasada jornada ante el Lorca, ya que considera al conjunto navarro como uno de los más fuertes de la categoría.

Paco Herrera reconoció que hasta ahora su equipo "está siendo débil cuando no tiene el balón" e incluso afirmó que ha detectado "taras que hay que solucionar cuanto antes", motivo por el que hoy la plantilla trabajó mucho en ese aspecto.

Herrera dirigió hoy una sesión a puerta cerrada en la que no participó el portero Dani Martín, que esta jornada jugará con el filial, mientras que otro hombre del Sporting B, Nacho Mendez, sí estuvo con el primer equipo lo que hace indicar que será de los que viajen mañana a Pamplona.

"Nacho es un jugador que está creciendo mucho, ya se siente uno más del primer equipo", manifestó Herrera, que, no obstante, aguardará hasta mañana antes de decidir si está entre los convocados o por el contrario viaja con el filial a Bilbao.

También estará el centrocampista Rubén García, que fue duda toda la semana debido a unas molestias musculares, pero hoy Herrera indicó que "está bien" y que "realizó todo el entrenamiento sin problemas".

Por su parte, Michael Santos se ejercitó al margen ya que notó molestias en un aductor, pero Paco Herrera confía en poder contar con él mientras siguen siendo baja Lora por lesión y Carlos Castro por sanción.

Sobre Dani Martín, titular en la Copa del Rey y que ante el Lorca fue suplente, volverá al filial si bien el entrenador rojiblanco señaló que "su presencia o no con el primer equipo será en función de cuándo juegue el filial porque Dani tiene que jugar y si no lo hace con el primer equipo lo va a hacer en el B" y "estará con el primer equipo siempre que no perjudique al filial".

"El partido ante el Osasuna es tan exigente como lo fue el del Numancia pero con el conocimiento de lo que pasó en Soria, estamos avisados", recalcó Paco Herrera en referencia al mal partido jugado por su equipo en Los Pajaritos.

Sobre el Osasuna, Herrera comentó que "por caché, por nombres, tienen un equipo importante con jugadores como Chisco, Kike, Mateo, Lucas Torró o Aridane".

Herrera insistió en que "hay que ir con la máxima humildad en cada partido", si bien advirtió que "la responsabilidad del equipo es la de estar arriba", y reconoció que "para muchos equipos el Sporting es una referencia" pero también puso de manifiesto la debilidad que acusa su equipo "cuando no tiene la pelota".

El entrenador rojiblanco suele realizar autocrítica y reconoció que su equipo no está haciendo un buen juego -"hasta el partido que se ganó 0-4 fue engañoso"-, por lo que insiste en mejorar la intensidad defensiva de los suyos.

"No es injusto que seamos líderes, puede que no lo estemos haciendo bien pero estar primeros significa que lo están haciendo mejor que los rivales". afirmó el entrenador cuando se le preguntó por la justicia de la clasificación del Sporting en estos momentos.

El Sporting volverá a ejercitarse mañana en Mareo momento en el que Rubén García y Michael Santos se probarán para saber si están a disposición del entrenador y al término de la sesión Herrera dará a conocer la lista de convocados.