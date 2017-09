Podemos: La decisión del tribunal deslegitima la credibilidad en la justicia

Oviedo, 29 sep (EFE).- El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha señalado hoy que la decisión de la Audiencia Provincial de Oviedo de mantener en libertad provisional a los condenados por el caso Marea "deslegitima la credibilidad en la justicia, en los gobiernos y en las instituciones".

Ripa ha hecho estas declaraciones después de decisión del tribunal de no aceptar la petición del letrado que representa a Podemos como acusación popular de decretar el ingreso en prisión provisional de cinco de los ocho condenados, propuesta a la que no se adhirió la Fiscalía ni ninguna otra de las acusaciones.

Después de que durante la vista varios abogados defensores calificaran de "política" la actuación de Podemos como acusación particular, Ripa, acompañado del letrado Alberto Suárez, ha señalado que sus argumentos para pedir esta medida eran jurídicos al considerar que existía riesgo de fuga por parte de los condenados.

"Nadie en Asturias entiende que los condenados por corrupción hoy estén en la calle y por qué hay una doctrina que se aplica a Rato o Urdangarín y ahora en el caso Marea de que quien roba el dinero de todos no va a la cárcel", ha señalado el dirigente de Podemos.

A su juicio, esta circunstancia resulta "dolorosa, indignante e incomprensible" y lo es también en el caso del Gobierno regional, que ejercía a su vez como acusación particular, no se haya sumado a la petición de ingreso en prisión "de quien ha robado" pese a que el Ejecutivo "representa los intereses de todos".

Además, ha recordado que el Observatorio Ciudadano Anticorrupción, próximo a Podemos, ha recogido 1.200 firmas para pedir el ingreso en prisión de los condenados y, al no atenderse, "se transmite una muy mala imagen de la defensa de la lucha contra la corrupción en vez de mandare el mensaje de que no hay impunidad".

Ripa ha defendido también la actuación de su partido en el proceso en el que también pidió en solitario condenas para seis empleados públicos de varias instituciones de los que cinco fueron absueltos y uno fue condenado a una multa de 1.800 euros.

Para la abogada de la ex directora general de Planificación Educativa, María Jesús Otero, condenada a nueve años y medio de prisión, la petición de Podemos obedecía "a una maniobra política" dado que no respondía a ninguno de los requisitos legales para decretar prisión provisional por una sentencia que aún no es firme.

"A Podemos hay que decirle que deje trabajar a los jueces y que no instrumentalicen algo tan serio como la libertad de una persona para obtener rédito político y hacer chantaje a los jueces y al Gobierno del Principado", ha señalado la letrada Ana Muñiz.

Muñiz se ha preguntado qué riesgo de fuga puede existir por parte de los condenados en un proceso que se inició hace siete años, cuya sentencia se conoció hace un mes y que han acudido "puntualmente" al juzgado sin ninguna incidencia pese a que durante ese periodo de tiempo, ha ironizado, podían "haber dado la vuelta al mundo".

En la misma línea se ha manifestado el abogado del empresario Alfonso Carlos Sánchez, condenado a seis años y medio de prisión, que ha felicitado al Principado por sumarse a la petición de la Fiscalía de no decretar prisión provisional para los condenados.

El letrado Javier Díaz Dapena ha incidido en que, dado que el Principado ejercía como acusación, su labor en defensa de su cliente no era "sospechosa" de apoyar al Gobierno regional, pero ha celebrado que no se sumara a la propuesta de Podemos en atención "a la legalidad".

"Si la petición hubiera prosperado sólo Podemos se colgaría la medalla de ese ingreso en prisión, el Principado no lo hizo y merece una felicitación", ha señalado al finalizar la vista.