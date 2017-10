Alonso: "Hoy no he podido ayudar al equipo"

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El español Fernando Alonso, undécimo clasificado en el Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno, lamentó no haber "podido ayudar al equipo" McLaren Honda, que rescata únicamente del circuito de Sepang los seis puntos logrados por el belga Stoffel Vandoorne.

El asturiano, tres veces campeón en ese trazado, explicó que en la primera y segunda curvas perdió "el tren de cabeza" y que a lo largo de toda la carrera estuvo "detrás, con mucho tráfico".

"No ha sido una gran carrera", afirmó. "Hoy no he podido ayudar al equipo, pero por lo menos hemos conseguido puntos", dijo Alonso, destacando el mérito de su compañero Stoffel Vandoorne, séptimo.

"Terminar dos carreras consecutivas en los puntos nos viene muy bien y ojalá que el próximo fin de semana me pueda unir yo", abundó.

Alonso consideró, no obstante, que en Japón lo tendrán "más complicado" que en Malasia.

Su equipo tendrá, sin embargo, un extra de motivación en Suzuka. "Es la casa de Honda", el suministrador de motores de McLaren, "y sería fantástico conseguir un buen resultado, con puntos", deseó.