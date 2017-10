El Real Oviedo quiere recuperar su juego ganando al Zaragoza

Oviedo, 1 oct (EFE).- El Real Oviedo recibe al Real Zaragoza con la intención de recuperar "fluidez con el balón", puntuar y quitar el mal sabor de boca que dejó la derrota en Albacete, mientras los aragoneses, necesitados de puntos, quieren lograr su segunda victoria liguera y así poder abandonar la zona de descenso, poniendo fin a una racha de tres partidos sin ganar.

El técnico del conjunto azul, Juan Antonio Anquela, ha reconocido que esta ha sido la peor semana desde que está al frente del banquillo oviedista por la derrota de la semana pasada, y ha advertido que el Zaragoza le preocupa lo mismo que el resto de rivales porque "todos pueden ganar" en una Liga en la que 20 pelean un mismo ascenso.

Los azules, que ganaron al Cádiz en la última jornada como local, llegan al choque en el decimotercer puesto tras haber sumado 8 de los últimos 15 puntos en juego y haber estado líderes mientras ganaban en el Carlos Belmonte.

Anquela, que define al Zaragoza como una "referencia" de la categoría, prefiere centrarse en su equipo, en hacer que "compita y juegue bien al fútbol" para estar al nivel de su afición, razón por la que no olvida los errores que no quiere verse condenado a repetir, como la falta de "fluidez" con balón de los azules ante un Albacete que le remontó el partido al poco de ponerse por delante.

Para el choque ante el conjunto maño no se han recuperado ninguna de las bajas del Real Oviedo, por lo que no entran en lista Fabbrini, Hidi, Varela, Mariga, Viti, Cortina y Johannesson, y si lo hacen los hombres que conformaron las últimas tres convocatorias, incluido el atacante ghanés Owusu, que podría estrenarse en el once en detrimento de su compatriota Yeboah.

Otra de las posibles novedades sería el debut de Juan Forlín, que puede jugar tanto de central como de pivote, y que hasta ahora sólo han disfrutado de minutos en Copa y podría estar listo para aportar al equipo en Liga en cualquiera de las dos posiciones debido a las bajas.

Anquela, que no va a modificar el sistema, ha reconocido que podría haber algún cambio de ficha, pero que eso no afectaría a la idea de Real Oviedo que quiere ver en el Carlos Tartiere: un equipo sólido defensivamente, que conceda poco y que aproveche las 3 o 4 oportunidades que ha de crear por partido.

Mientras, el conjunto de Natxo González apenas ha sumado un triunfo en seis encuentros, sumando cinco puntos de 18 posibles, un bagaje claramente insuficiente desde un punto de vista del resultado, pero que choca con las buenas sensaciones y juego que transmite el equipo aragonés sobre el césped.

La Liga se le está atragantando a un Real Zaragoza que ha brillado en la Copa, donde se medirá en dieciseisavos con el Valencia tras eliminar al Granada y al Lugo en La Romareda, pero que no ha sido capaz de ganar ninguno de sus tres partidos como local en la competición doméstica.

De hecho, ha sido a domicilio, en la tercera jornada frente al Córdoba, cuando llegó la hasta ahora única victoria liguera, algo que intentarán repetir mañana en Oviedo, un campo que se le ha dado mal a los zaragocistas en las dos últimas temporadas.

Pese a que los resultados no acompañan, la tranquilidad se mantiene en las altas esferas del club y también en la figura del técnico, altamente respaldado por la directiva y por la dirección deportiva, por lo que se confía en que un buen resultado en tierras asturianas ayude a cambiar la dinámica del equipo.

Para el partido, Natxo González podrá contar con el máximo realizador del equipo, Borja Iglesias, que pese a ser expulsado la jornada pasada frente al Gimnástic de Tarragona vio como el Comité de Competición le retiraba la polémica segunda amarilla mostrada por el colegiado Figueroa Vázquez tras una supuesta agresión a Dimitrievski, meta del equipo catalán.

Otro de los nombres propios del equipo aragonés es el de Aleix Febas. El centrocampista atraviesa un gran momento de forma que le ha llevado a ser convocado por la selección española Sub-21, y estará a disponible antes de marcharse con el combinado nacional, lo que le convertirá en baja para la semana que viene.

Además en el lateral derecho Julián Delmás se perfila como el sustituto de Alberto Benito, pieza indiscutible en el sistema de Natxo González y que es baja tras sufrir ante el Gimnástic un esguince de rodilla.

Tampoco se prevé forzar con Grippo, lesionado hace dos jornadas ante el Lugo y al que se le espera para la próxima semana ante el Numancia.

-- Alineaciones probables

Real Oviedo: Juan Carlos; Cotugno. Verdés, Carlos Hernández o Forlín, Christian F.; Rocha, Folch, Owusu, Aarón, Berjón; Toché.

Zaragoza: Cristián Álvarez; Delmás, Mikel González, Verdasca, Ángel; Zapater, Eguaras; Toquero, Febas, Buff; y Borja Iglesias.

Árbitro: Pulido Santana, Juan Luis (Comité Canario)

Estadio: Carlos Tartiere 21:00 horas.