Fernández apoya la fuerza razonada de la justicia en defensa de Constitución

Oviedo, 2 oct (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha defendido hoy el uso de la "fuerza razonada de la justicia" ante la "crisis institucional" que representa el desafío independentista de Cataluña y la necesidad de "la inmediata e inexcusable restitución del orden constitucional".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha dedicado la mayor parte de su intervención en el acto de apertura del Año Judicial en Asturias a la situación de Cataluña, "una crisis institucional de enorme hondura" en la que "está en juego la nación constitucional".

Fernández ha pedido que la justicia continúe ejerciendo su función como "basamento principal del Estado de derecho" y ha defendido "a quienes tienen la atribución de aplicar la fuerza razonada de la justicia para dar preferencia a la Constitución sobre cualquier norma infraconstitucional incompatible con ella".

"Ni podemos ni debemos dejar de ser lo que somos, un Estado que aplica el derecho y se sirve exclusivamente de él para organizarse, defenderse y permanecer", ha remarcado al respecto.

No obstante, tras considerar que "la iniciativa política debería haber asumido más protagonismo", ha advertido de que "el terreno perdido por la omisión política no se ganará exclusivamente con la acción jurídica".

A este respecto, ha subrayado que España afronta una "situación excepcional" en la que resulta "imprescindible" una "colaboración firme entre los partidos que respetan la ley" y que requerirá "tanta determinación para aplicar medidas como para abrir el camino de las reformas".

Fernández ha alertado de las "apelaciones huecas al diálogo y a la voluntad política" porque son "ejercicios inútiles de buenismo" y ha añadido que, sin un respeto acordado a las reglas de juego, "el diálogo carece de garantías".

Tras la restitución del orden constitucional, Fernández ha propuesto "reexaminar de forma dialogada y argumentada la organización territorial del Estado", como "una comunidad política de iguales en una dirección federal".

Su apuesta es la de un Estado federal en el que el proceso constituyente no permanezca "indefinidamente abierto" y en el que, en contra lo que ocurre ahora, "el legislador no pueda modificar, movido por intereses partidistas, coyunturales o cortoplacistas, la decisión política del reparto de poder entre las comunidades y el propio Estado sin necesidad de reformar la Constitución".

No obstante, ha advertido de que "no vale cualquier reforma" porque "la soberanía en España debe tener un sujeto único, no múltiple".

Según ha advertido, ello "no sólo descarta la autodeterminación entendida como la decisión soberana en un acto expreso y único de una comunidad territorial sobre su propia forma política, sino también la alternativa confederal", que supone el "camino hacía la desintegración".

Fernández ha aprovechado su intervención para reiterar el compromiso con la administración de justicia del Gobierno del Principado, "atendiendo hasta el límite de nuestras posibilidades las demandas de los trabajadores; destinando recursos para los servicios de justicia gratuita, la modernización tecnológica y la construcción de nuevos equipamientos".