El grupo sueco Mando Diao actuará en Gijón el 23 de febrero

Madrid, 2 oct (EFE).- El conjunto sueco Mando Diao ofrecerá el próximo mes de febrero cuatro conciertos en suelo español para presentar su último álbum de estudio, "Good times", según ha anunciado hoy en un comunicado su promotora.

La nueva gira en suelo nacional arrancará el 21 de febrero en la sala Apolo de Barcelona y posteriormente pasará por Madrid (día 22, sala La Riviera), Gijón (día 23, sala Albéniz) y Santiago de Compostela (día 24, sala Capitol).

Las entradas se podrán adquirir desde el próximo viernes en los puntos de venta habituales, asociados a la promotora Live Nation, a 25 euros más gastos de gestión en Barcelona y Madrid y a 22 euros más gastos en el caso de las otras dos ciudades.

Formada en 1999 en la ciudad sueca de Borlänge con Gustaf Norén y Björn Dixgård al frente, Mando Diao se caracteriza por practicar rock alternativo, generalmente con un sonido más "garajero", desde la publicación de su debut, "Bring'Em In" (2002).

Le siguieron "Hurricane Bar" (2004), que les dio mayor relevancia internacional, y otros trabajos como "Ode to Ochrasy" (2006), "Never Seen the Light of Day", el acústico "MTV Unplugged - Above and Beyond" (2010) o el controvertido "Aelita" (2014), en el que probaron a dar un giro electrónicco a sus mezclas.

La de febrero será la segunda incursión de Mando Diao en España para presentar "Good times", después de su paso para tocar este último verano en el país, concretamente en el Low Festival de Benidorm (Alicante) y en el Mundaka Festival de Vizcaya.