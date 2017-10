El CGPJ garantiza que los delitos que se hayan cometido "no quedarán impunes"

Oviedo, 4 oct (EFE).- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández ha pedido hoy en Oviedo "que nadie dude" de que los delitos que se puedan haber cometido en el proceso independentista en Cataluña "no quedarán impunes".

En su intervención durante la clausura de la reunión anual que celebran los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Fernández ha señalado que el poder judicial "no admitirá chantajes ni cederá ante amenazas" y cumplirá "su deber constitucional".

A su juicio, los responsables de actos que vulneran el orden constitucional "no pueden buscar cobijo tras una sedicente voluntad democrática" y los tribunales seguirán actuando con independencia, sin sujeción a instrucciones partidistas "y en defensa, no de intereses quiméricos, sino de los de los ciudadanos".

Tras mostrar su "absoluto rechazo" a los actos que se están produciendo en Cataluña, el vocal del CGPJ ha recordado "a quienes tanto lucharon y padecieron para que España tuviera una Constitución democrática que ha garantizado el respeto a las minorías, el derecho a la discrepancia, el desarrollo económico y la paz social.

"La Constitución ha hecho posible la libertad y la democracia de todos y para todos. Sin ley no hay democracia, no es cierto que ésta se anteponga a aquella, sin una no existe la otra", ha apuntado.