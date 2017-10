C's interpelará a Pola sobre impacto del decreto de viviendas vacacionales

Oviedo, 4 oct (EFE).- El diputado de Ciudadano Armando Fernández Bartolomé interpelará al consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, sobre el impacto que ha tenido la aplicación del decreto sobre viviendas vacacionales en la oferta turística del Principado.

"Existe un porcentaje muy alto de viviendas que se anuncian en las plataformas digitales que no están registradas como viviendas de uso turístico, lo que hace que operen al margen de la ley, no se están dando de alta como empresas y en muchos casos no declaran los ingresos", ha apuntado Fernández Bartolomé.

El diputado de la formación liberal pretende preguntar al consejero en el pleno de la Junta General del Principado, que se celebrará mañana, si el Decreto publicado por el Gobierno el pasado mes de agosto, para regular esta modalidad de alojamiento, se "ha quedado en papel mojado, o se piensa hacer algo al respecto".

Se ha puesto de manifiesto, ha señalado el parlamentario de Ciudadanos que los servicios de inspección son "deficientes", y ha dicho que "hasta la patronal ha expresado sus quejas al considerar este tipo de consumo colaborativo como una competencia desleal de unos particulares que no estaban dados de alta como empresas".

A pesar de la normativa autonómica, la realidad es que la mayoría de las viviendas que se ofertan como alojamiento turístico no la cumplen, y eso supone un importante problema de economía sumergida y de competencia desleal, sino que también puede generar problemas de convivencia y seguridad ciudadana.