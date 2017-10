Abiertos 159 expedientes por incumplir normativa de pisos turísticos

Oviedo, 5 oct (EFE).- El Principado ha abierto ya 159 expedientes sancionadores por el incumplimiento del decreto aprobado el pasado mes de agosto para regular el alquiler de viviendas privadas para uso turístico, según ha señalado hoy el Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola.

En concreto, 52 de los expedientes han correspondido a establecimientos que no se habían inscrito en el registro habilitado por el Principado y 107 a plataformas de comercialización a través de internet de viviendas que no cumplían este requisito.

Los expedientes se han abierto tras revisar 707 anuncios en once páginas web donde se verificó que 412 de las viviendas que ofertaban no estaban inscritas y 295 sí, y los servicios de inspección han visito además 173 viviendas de uso turístico -alojamientos en bloques de pisos que se alquila íntegros o por habitaciones- y 204 vacacionales -se alquilan integras y no pueden ser pisos-.

Los cinco inspectores dedicados a esta tarea han visitado además 160 viviendas no inscritas para requerir a sus propietarios la incorporación al registro, según ha señalado Pola en su respuesta en el pleno de la Junta General a una pregunta del diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé.

Según los datos facilitados por el consejero, desde la entrada en vigor del decreto el pasado mes de agosto, el Principado ha recibido ya 640 solicitudes de alta en esta modalidad de las que 328 correspondieron a viviendas de uso turístico y 312 a vacacionales.

Además, ha destacado la Comisión de la Competencia no recurrió el decreto, algo que sí ocurrió en el caso de cuatro comunidades autónomas, ha incidido en que en el caso de Asturias no se trata de un problema "acuciante", pero que se intenta "atajar en origen" para fomentar el desarrollo equilibrado del sector turístico, que representa ya casi el 11 por ciento del PIB regional.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, que ha reclamado una mayor colaboración con los ayuntamientos, ha recordado que, de acuerdo con los datos publicados en los medios de comunicación, las plataformas de internet ofrecen 2.725 viviendas en Asturias.

Se trata, a su juicio, de un dato "preocupante" dado que supone un problema de economía sumergida, genera competencia desleal a empresas que pagan sus impuestos, provoca problemas de convivencia y de seguridad e influye en el precio del alquiler de viviendas.