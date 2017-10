Monteserín rechaza la reducción a cinco meses de la interrumpibilidad

Avilés, 5 oct (EFE).- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha rechazado hoy la posible reducción a cinco meses de la duración de los derechos de interrumpibilidad derivados de la subasta de la energía eléctrica y ha abogado por que exista un marco estable porque "las empresas tienen que conocer sus costes eléctricos en el medio plazo".

"No me gusta. En la comarca de Avilés siempre hemos pedido al Gobierno que este tema tiene que tener una solución estable en el tiempo y en un medio plazo; no puede ser que cada año estemos en una incertidumbre, y ahora cada menos tiempo por lo que parece", ha declarado.

En opinión de la regidora, es necesario un marco para la solución energética de las grandes industrias.

"Somos la comarca en España en la que más repercute esta decisión, hay otras comarcas, pero no son tan relevantes en ese sentido", ha precisado Monteserín, que ha recalcado que la ciudad tiene tres grandes industrias, "importantísimas para nuestra comarca que en cierto modo dependen de este sistema".

"Lo que hemos venido pidiendo al Gobierno durante estos cinco largos años es que tiene que existir un marco estable, las empresas tienen que saber a medio plazo cuáles van a ser sus costes energéticos porque eso repercute en las inversiones y en el mantenimiento de las instalaciones de las empresas", ha insistido.