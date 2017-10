Rafael Nadal sustituirá al historiador Luis Suárez en callejero de Valladolid

Valladolid, 5 oct (EFE).- La aplicación de la ley de la Memoria Histórica ha dejado sin calle en la ciudad de Valladolid al historiador Luis Suárez Fernández, de 93 años, que en las postrimerías del franquismo fue director general de Universidades, cuyo rótulo lucirá ahora el nombre del tenista Rafael Nadal.

El profesor y académico Suárez Fernández (Gijón, 1924) fue rector de la Universidad de Valladolid entre 1965 y 1972, y con anterioridad decano de la facultad que impulsó la creación de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía en esta institución académica, en vigor tras más de medio siglo de vida.

"Como ciudadano, yo opino cuando llegan las elecciones municipales", ha declarado esta mañana a los periodistas el actual rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José, preguntado por este cambio y también por el de José Ramón del Sol, máximo responsable de esa institución académica entre 1974 y 1975.

Del Sol, catedrático de Ginecología, ya fallecido, secundó en la Universidad de Valladolid el cierre de las aulas en toda España ordenado el 8 de febrero de 1975 por el entonces ministro de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, nueve meses antes del fallecimiento del dictador Francisco Franco.

La calle que lleva su nombre pasará a denominarse Víctimas del Terrorismo.

"Como rector me entristece pero no debo inmiscuirme en las decisiones que toma el Ayuntamiento de Valladolid. Cada uno es responsable de las decisiones que toma. Habrán sopesado los pro y contra, pero tampoco me gustaría hacer un juicio de valor al respecto", ha añadido Daniel Miguel San José.

El rector ha expresado su convencimiento de que en todas las épocas ha primado el criterio político a la hora de dedicar las calles, y ha sugerido aplicar el criterio anglosajón de eludir los nombres de personas, para lo cual ha puesto como ejemplo el de la ciudad de Nueva York.