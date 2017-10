Anquela hace "casting" para la banda derecha

Oviedo, 6 oct (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha reconocido que desde la lesión de Johannesson la banda derecha del ataque azul ha sido un "quebradero de cabeza" para el cuerpo técnico, que no da con una pieza fija para acompañar a Aarón y Saúl, pero destaca por encima de todo que pese a los puntos perdidos el equipo está "haciendo muchas cosas bien".

"Siempre trabajamos bien, no hay día que baje la intensidad, lo que me preocupan son los partidos. Hay que trabajar y saber por qué pasan las cosas, pero también hay que quedarse con lo positivo, y, pese al empate del domingo, pudimos ir ganando 3-0 al descanso ante el Zaragoza", ha comentado el jienense.

Anquela, que destacó los "méritos" y el "buen juego" de su equipo en los momentos buenos de partido, sabe que afronta una semana muy complicada con tres partidos en apenas siete días, algo que no le preocupa ni le acelera a la hora de recuperar a los lesionados.

"La competición ya de por sí es complicada, y esta semana más, aunque si lo piensas a la gente de fútbol lo que nos gusta es jugar, tener esa tensión. No haré grandes variaciones, porque en este deporte hay que intentar ir construyendo", explica el entrenador azul, que aboga por "dar seguridad y confianza" a los habituales.

El flujo de partidos esta semana obliga al jienense a repartir minutos, por lo que Johannesson y Mariga podrían volver a contar para el técnico a partir del miércoles del mismo modo que lo hizo Forlín ante el Zaragoza, jugadores con los que no tiene prisa Anquela.

Centrado en el próximo partido, ante el Barcelona B, el entrenador azul ha advertido que se trata de un rival "imprevisible" que se ha sabido reforzar en el mercado veraniego con nombres importantes de Segunda, además de sus mejores jugadores de cantera, por lo que espera ver un equipo "fuerte".

Anquela se ha mostrado "preocupado" por la situación socio-política que atraviesa Cataluña pero no cree que vaya afectar al partido ya que espera que se "imponga la cordura" y se disputen todas las competiciones con normalidad.

"Me preocupa lo que ocurre en una parte de nuestro país, claro, pero eso hay gente que tiene que arreglarlo, y seguro que lo harán pensando en el bien de todos. Me preocupa la parte deportiva, pero ayer ya vi partidos de baloncesto que no se han aplazado, así que espero jugar", ha concluido el técnico azul.

Los azules han acabado la semana de entreno con Diegui Johannesson y Mariga trabajando con el grupo, pero ninguno de los dos entran en una lista en la que sí tiene hueco Verdés, que no se ha entrenado con normalidad, pero se encuentra a disposición del entrenador para visitar el Miniestadi (domingo, 18.00 horas).