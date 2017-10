Fernández defiende su programa de investidura y su postura sobre Cataluña

Oviedo, 6 oct (EFE).- El Gobierno regional seguirá aplicando el programa electoral con el que llegó al poder en 2015 sin admitir que se "desnaturalice" en los dos años que quedan de legislatura, según ha advertido hoy el presidente del Principado, Javier Fernández, que ha reiterado su criterio sobe el desafío soberanista en Asturias.

Lo primero es recuperar el orden constitucional "y después hablar" dado que "no hay negociación cuando no hay ley", ha subrayado el jefe del Ejecutivo asturiano tras rechazar que ese diálogo pueda llevara a la autodeterminación y rechazar la vía confederal que no ve razonable y que conduce "a la balcanización".

Fernández se ha expresado así durante el turno de preguntas al presidente por los grupos de oposición, el primero desde el anterior periodo de sesiones, en el que la situación en Cataluña, el relevo en la dirección de la FSA-PSOE y la inminente apertura de las negociaciones presupuestarias han centrado el debate.

En su respuesta a IU, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que le parece "bien" que la coalición vea como una "oportunidad" para llegar a acuerdos el cambio en la dirección de la FSA y ha garantizado que no pondrá "obstáculos" al diálogo siempre que no se "desnaturalice" el programa con el que concurrió a las elecciones.

Previamente, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, había incidido en que "es el momento de llegar a acuerdos" ante la crisis que atraviesa España en distintos ámbitos y había considerado positiva la predisposición expresada por la nueva dirección de la FSA.

Así, el presidente ha abogado por afrontar el diálogo, que hoy mismo se iniciará en el ámbito presupuestario, "con seriedad" porque su voluntad y empeño es configurar una "mayoría parlamentaria" de izquierda lo que requiere dejar atrás la "coalición negativa" que buscaba únicamente "que las cosas no salieran adelante".

A la búsqueda de ese acuerdo con Podemos e IU planteado por Fernández y ratificado por la nueva dirección de la FSA para hacer valer los 28 diputados que suman en un parlamento de 45 se ha referido también el portavoz de la formación morada, Emilio León, para cuestionar que el Gobierno pueda plantear un proyecto presupuestario "ilusionante" para 2018.

León ha justificado esta visión pesimista en la gestión del Gobierno en el ámbito educativo en el que, ha subrayado, en este inicio de curso se han repetido las dificultades de años anteriores, una situación que debería ser "excepcional", pero que el Ejecutivo regional ha asumido ya como una cuestión "inevitable".

En su respuesta, Fernández ha admitido que, en el ámbito educativo, hay problemas que vienen reiterándose y que la oposición está en su derecho de denunciar, pero ha emplazado a comparar la situación de Asturias en este ámbito con cualquier otra comunidad.

Sólo el Principado, ha dicho, mantiene escuelas rurales abiertas con cuatro alumnos e incluso con tres si hay perspectivas de que puedan aumentar su matrícula -"eso no lo hace nadie en España", ha dicho- antes de emplazar a León a hablar "con claridad".

A la cuestión presupuestaria aludía también la pregunta formulada por Ciudadanos, relativa en este caso a la necesidad de incrementar el mínimo exento en impuesto de sucesiones -fijado en 300.000 euros pactado por el Gobierno con esta formación y con el PP- como se ha hecho en Andalucía para evitar así las renuncias a herencias.

Tras advertir de que su actuación no está condicionada por las medidas que adopten otros presidentes autonómicos, aunque sean de su mismo signo político como Susana Díaz, Fernández ha incidido en que no es "racional, inteligible ni creíble" que los herederos en primer grado renuncien a una herencia de la que los primeros 300.000 euros están completamente exonerados de cargas fiscales.