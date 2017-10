Foro dice que en Gijón quedan 91 plazas vacantes en escuelas infantiles

Gijón, 6 oct (EFE).- La concejala de Educación, Cultura y Cooperación en el Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López, ha asegurado hoy que quedan 91 plazas vacantes para niños de hasta tres años de edad en las escuelas infantiles y ha negado que se haya recortando personal en esos centros.

"Es completamente falso que el Ayuntamiento esté recortando personal en las escuelas infantiles de Gijón, no cerramos ningún aula y nadie se queda sin empleo", ha afirmado.

López ha dicho que "en la red de escuelas infantiles de Gijón hay un total de 91 plazas vacantes, de las cuales, 61 están disponibles en el ciclo de 0 a 1 años; otras 4 en el de 1 a 2 años y 26 más en el de 2 a 3 años".

La concejala ha puntualizado que de las 12 escuelas infantiles activas en Gijón, sólo tres de ellas, Atalía , Escolinos y Viesques, carecen en estos momentos de plazas disponibles.

La edil de Foro ha dicho que el sistema actual no contempla la existencia de listas de espera como tales, al estar diseñado para reubicar en otros centros a aquellos niños que no hayan podido acceder a escuelas que ya hayan completado sus plazas, salvo en caso de que los padres no quieran reubicarlos.

Sobre la escuela infantil de Nuevo Roces, López ha negado que se hubiera cerrado alguna unidad y ha indicado que una de ellas aún no ha sido abierta por falta de niños.

López ha añadido que los datos de los últimos estudios realizados indican que este año hubo un pequeño repunte en los nacimientos, por lo que hay dos escuelas infantiles más en proyecto.

"Desde la Concejalía se están estudiando otras posibilidades para adaptar la demanda existente y futura a las plazas disponibles", ha destacado.