La Joven Orquesta de la UE ofrecerá conciertos en varias ciudades de Asturias

Oviedo, 7 oct (EFE).- Una representación de la Joven Orquesta de la Unión Europea (EUYO) ofrecerá diversos conciertos en varias localidades asturianas para rendir homenaje a los grandes compositores europeos y a los valores de la Unión Europea, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017.

En el marco de la Semana de los Premios, la EUYO estará representada en Asturias por doce músicos, diez de viento y metal y dos percusionistas, procedentes de Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Reino Unido y Suiza.

El domingo, 15 de octubre, actuará a las 12:30 horas, en la plaza de la Constitución de Oviedo; el unes, 16 de octubre, a las 12:30 horas, en la plaza de España de Avilés; el martes, 17 de octubre, a las 12:30 horas, en el paseo de Begoña, de Gijón, y el mismo día, a las 19:30 horas, en la casa de Cultura de Cangas de Onís.

En los conciertos, de acceso libre hasta completar aforo, se interpretará: Prologue to Orfeo (Claudio Monteverdi), The Earle of Oxford?s March (William Byrd), Suite (Tielman Susato), Motet Locus Iste (Anton Bruckner), Sonata Pian'e Forte (Giuseppe Verdi), A Londoner in New York (Jim Parker ) y Carnival of Venice ( Anon, con arreglos de Elgar Howarth

La Joven Orquesta de la Unión Europea, fundada en 1976 por Joy y Lionel Bryer, se encuentra entre las orquestas sinfónicas más preeminentes del mundo.

Durante generaciones ha tendido un puente entre las escuelas de música y el ámbito profesional, lo que ha permitido que muchos de sus alumnos se hayan convertido en figuras notables, llegando a trabajar con algunas de las mejores orquestas del mundo, entre ellas, la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Boston y la Orquesta Real del Concertgebouw.

A lo largo de sus más de 40 años se ha convertido en una embajadora cultural de la Unión Europea, actuando en las salas de conciertos más importantes del mundo, como el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, la Wiener Musikverein de Viena y el Symphony Hall de Boston.

Además, ha trabajado con directores músicos de gran relevancia como Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, Bernard Haitink, Vasily Petrenko, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein y Sir Colin Davis.