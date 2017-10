Foro insta a modificar las campañas de saneamiento al "no reducir positivos"

Oviedo, 8 oct (EFE).- La diputada regional de Foro Carmen Fernández ha instado hoy al Principado a la "necesidad de modificar la gestión actual de las campañas de saneamiento ganadero, ya que cada año son más caras y no están sirviendo para reducir los positivos porque falta un plan piloto con los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG)".

Fernández, que ha visitado esta mañana en Cangas del Narcea la XXXII muestra ganadera local de raza Asturiana de los Valles, ha recordado que "en los presupuestos actuales el aumento del gasto de la campaña de saneamiento bobino fue de un 1.000.000 euros, pasando de 3,7 a 4,7 millones".

"No hay explicación posible en mantener un sistema que se lleva aplicando desde hace 30 años y no se obtienen los resultados deseados. Esta Administración no puede cerrar los ojos, nuestros vecinos ya están buscando alternativas y así, en Cantabria ya están probando con los veterinarios de confianza, mientras que en el País Vasco llevan años haciéndolo así con excelentes resultados", ha subrayado.

A su juicio, "la desconfianza de la Consejería frente a los profesionales veterinarios miembros de las ADSG ha supuesto siempre un obstáculo para reconocer su capacidad, algo que no es de recibo".

La parlamentaria recalca que "tanto los ganaderos como los veterinarios son profesionales de su trabajo y por lo tanto la administración debe confiar en ellos".

"No podemos olvidar la necesidad de controlar la fauna salvaje, uno de los vectores de trasmisión y propagación de las enfermedades sujetas a campañas de erradicación, algo que no preocupa a nuestro consejera tal y como se evidencia por la merma en su apuesta económica", ha aseverado.