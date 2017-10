C's de Gijón pide extender las becas para material a alumnos de 0 a 3 años

Oviedo, 8 oct (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, planteará en el Pleno del próximo miércoles que se extiendan las becas municipales para material escolar a los alumnos de las escuelas municipales públicas de 0 a 3 años, informa este partido.

En este sentido, ha recordado que en la actual el Ayuntamiento tiene dos líneas de becas, una para material escolar y libros de texto destinada al alumnado del segundo ciclo de educación infantil, y otra destinada al material escolar fungible para el alumnado de primaria.

Lo que propondrá Ciudadanos es extender la primera de estas líneas a la totalidad de los alumnos matriculados en educación infantil, incluyendo por tanto en la misma a los matriculados en educación infantil.

Desde Ciudadanos se aclara que si bien es cierto que a estos alumnos del primer ciclo de educación infantil no se les requiere material escolar propiamente dicho, sí que al principio del curso se les entrega por parte de los centros un listado con una serie de material que deben de llevar a las escuelas, y que supone en muchos casos un importante esfuerzo económico para las familias que el Ayuntamiento, a través de estas becas, puede ayudar a mitigar.

Además, consideran que, debido a que el número de alumnos matriculados en el primer ciclo de Educación y que no lleguen al umbral establecido para obtener estas becas no es muy elevado, poner en marcha esta medida no supondría un importante esfuerzo económico al Ayuntamiento.

El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y minimizar lo más posible los costes que llevar a estas escuelas supone en la actualidad para las familias, especialmente a aquellas que mayores dificultades económicas tienen.