Los sindicatos de justicia mantienen el preaviso de huelga para el día 16

Oviedo, 9 oct (EFE).- La Plataforma Sindical de Justicia de Asturias, compuesta por los sindicatos STAJ, CCOO, USIPA-SAIF y UGT, así como CSIF han decidido mantener el preaviso de huelga indefinida a partir del 16 de octubre al estar en desacuerdo con la intención del Principado de vincular la mejora retributiva a la reducción del absentismo.

El Principado y los sindicatos mantendrán hoy una nueva reunión para tratar de alcanzar un acuerdo, si bien los sindicatos no van a aceptar que se vincule la mejora del complemento específico a la reducción de las cifras de absentismo, al tratarse de algo que no está en sus manos, ha explicado a Efe el secretario de Justicia de CCOO de Asturias, Juanjo Azcano.

Los sindicatos de justicia habían firmado el pasado 29 de septiembre con el Principado un preacuerdo para incrementar las retribuciones e introducir otra serie de mejoras, lo que dio lugar a la suspensión de la huelga indefinida anunciada para el 2 de octubre.

El preacuerdo establecía una subida retributiva de 140 euros en un plazo de tres años para los 1.238 trabajadores del sector en Asturias, con el objetivo de equiparar las condiciones con las de otras comunidades autónomas.

En concreto, el Principado se comprometía a mejorar el complemento autonómico en 95 euros el primer año, en otros 25 el segundo, y en 20 euros más el tercero.

No obstante, los sindicatos rechazan ahora la pretensión del Principado de vincular la mejora del complemento específico a la reducción del absentismo y mantendrán la convocatoria de huelga si no se les garantiza el cobro.

Cristina Esteban, de CSIF, que no forma parte de la Plataforma, ha explicado que su sindicato también se sumará a la huelga si no hay un acuerdo al respecto, al recordar que el absentismo se vincula al complemento de productividad, pero no al específico.

En su opinión, el Gobierno regional "no tiene intención de llegar a un acuerdo o está completamente equivocado".