Narbona: la independencia tendría consecuencias muy negativas para catalanes

Gijón, 10 oct (EFE).- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha advertido hoy de que la independencia de Cataluña "tendría consecuencias muy negativas para los catalanes".

En declaraciones formuladas en Gijón momentos antes de dar una conferencia sobre los retos de la socialdemocracia, Narbona ha reiterado el apoyo del PSOE al Gobierno en la defensa de la unidad de España.

Narbona ha dicho que los socialistas apoyan la legalidad, defienden una España federal y exigen que "seamos capaces de salir con respuestas políticas" dentro del marco constitucional.

La presidenta del PSOE ha recordado que la mayoría de los catalanes no han votado posiciones independentistas en las últimas elecciones y ha calificado de "antidemocrático" el proceso.

En Cataluña "no hay un solo pueblo, hay pluralidad y los demócratas tenemos que defenderla", ha afirmado Narbona, para quien "se ha escuchado mucho a los independentistas pero no se ha oído la voz de los que no lo son".

Narbona ha ofrecido en Gijón la conferencia "La socialdemocracia ante los retos del siglo XXI", en un acto está organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa.