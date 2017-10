El Gobierno mantiene que su objetivo es acordar presupuesto con IU y Podemos

Oviedo, 11 oct (EFE).- El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha insistido hoy en que el objetivo del Gobierno asturiano pasa por conseguir un acuerdo presupuestario para el próximo año con IU y Podemos y que, con ese fin, su disposición al diálogo es máximo.

Según Martínez, un acuerdo para sacar adelante los presupuestos del Principado del próximo año siempre será mejor que una prórroga porque, en su opinión, son el mejor instrumento para reforzar la educación, la sanidad o los servicios sociales, así como para generar actividad económica y luchar contra el desempleo.

El portavoz del Giobierno, sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre las propuestas que le han hecho llegar ya IU y Partido Popular y ha señalado que hasta que no culmine la primera ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios no habrá una valoración del Ejecutivo.

El Gobierno inició la semana pasada los contactos con todos los grupos con representación parlamentaria para conocer su posición de cara a lograr acuerdos para poder aprobar los presupuestos del Principado del próximo año ya que el PSOE gobierna en minoría y precisa del apoyo de otros grupos para sacar adelante las cuentas regionales. .

A la reunión que ya ha mantenido con Izquierda Unida y con el PP le seguirá hoy un encuentro con Foro y el viernes, 13 de octubre, los dos últimos con Ciudadanos y Podemos en esta primera ronda negociadora.

El anteproyecto presupuestario del Gobierno regional contempla elevar su cuantía global a unos 4.372 millones de euros, un 2,9 por ciento más que el del ejercicio anterior una vez incorporado el crédito extraordinario de 23 millones autorizado por la Junta al elevarse el techo de déficit previsto para 2017.

Por el momento, el Gobierno mantiene como prioridad un acuerdo con Podemos e IU, formaciones con las que asegura sentirse más cerca ideológicamente, aunque hasta ahora los pactos presupuestarios los ha cerrado con el PP.

El PP ya ha avanzado que está dispuesto a dar de nuevo su apoyo al PSOE para que el Principado cuente con presupuestos regionales el próximo año siempre y cuando se reduzca de nuevo la presión fiscal, se amplíe la red de escuelas de cero a tres años, se comprometan partidas para el pacto demográfico y se priorice el gasto inversor.