Asturias estudia la declaración de prealerta por contaminación atmosférica

Oviedo, 16 oct (EFE).- El Gobierno de Asturias decidirá en las próximas horas si procede a realizar la declaración de prealerta por contaminación atmosférica a causa de los incendios forestales que asolan buena parte del Principado y que han generado una humareda que afecta a casi toda la región.

En tanto se evalúa esa decisión, la Consejería de Sanidad ha recomendado que las personas mayores, los niños, las embarazadas y los enfermos crónicos -en especial, aquellos afectados por problemas respiratorios, cardiovasculares e inmunosupresión- limiten la actividad física intensa en el exterior.

El Ejecutivo ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y a evitar el alarmismo mientras el presidente, Javier Fernández, y los consejeros de Presidencia, Sanidad, Infraestructuras y Desarrollo Rural se han desplazado al Centro de Emergencias de La Morgal para coordinar las medidas necesarias para combatir los incendios, reducir la contaminación y minimizar los daños.

Según el Gobierno regional, la oscuridad apreciable en prácticamente toda Asturias es un efecto derivado de la humareda provocada por los incendios y se confía en que vaya atenuándose y disipándose a lo largo de la jornada.

La Dirección General de Salud Pública precisa que los ciudadanos pueden hacer vida normal sin necesidad alguna de restringir sus actividades habituales y que sólo deben tomar precauciones especiales los colectivos mencionados.

Por su parte, la Consejería de Sanidad también ha notificado al sistema sanitario que esté preparado para una mayor demanda asistencial, especialmente en los servicios de atención primaria, y, como medida de precaución ante la posibilidad de ingresos por patologías respiratorias, ha suspendido las intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Cangas del Narcea.

Según Sanidad, el humo de los incendios forestales es una mezcla de gases y partículas finas y puede causar irritación en los ojos y el aparato respiratorio así como agravar las enfermedades cardiacas y pulmonares crónicas.

Las personas con más probabilidades de enfermar si respiran humo son las mayores de 75 años, la población infantil, las mujeres embarazadas, las personas que padecen afecciones respiratorias, en especial los asmáticos, y del corazón.

En caso de que se declare la situación de prealerta, las recomendaciones a la población general pasan por evitar salir al exterior, en especial las personas susceptibles para no exponerse a las partículas, y, en los ambiente interiores, no encender nada que emita humo como chimeneas, cocinas de leña, carbón o gas, velas y evitar también el tabaco para no aumentar la contaminación del aire.

Además, el Principado ha suspendido las clases en veintidós centros educativos de cinco municipios del suroccidente del Principado, en los que están matriculados 2.429 alumnos, debido a la oleada de incendios registrada en las últimas horas en distintos puntos de la región y que afecta especialmente a dicha comarca.

El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) recomendó esta mañana a la ciudadanía no salir a la calle en las zonas afectadas por el humo procedente de los incendios forestales, que se ha extendido en buena parte de la región.