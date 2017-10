Barish: Hay mucha ciencia en la última observación de ondas gravitacionales

Oviedo, 16 oct (EFE).- El físico Barry Barish, uno de los galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica, dijo hoy que se ha aprendido "mucha nueva ciencia de una sola vez", con la observación de las ondas gravitacionales y la luz procedente de la fusión de dos estrellas de neutrones.

El estadounidense, de 81 años, llegó hoy a Oviedo donde recibirá el premio, que le fue concedido junto a sus colegas Rainer Weiss y Kip Thorne, y la colaboración científica de una veintena de países en el Laboratorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser (LIGO) por sus aportaciones a la detección directa de ondas gravitacionales.

Barish dijo que con esa nueva observación de ondas gravitacionales y radiación electromagnética (luz) se ha aprendido "mucha nueva ciencia, de una sola vez y de un solo evento".

Un equipo internacional de científicos anunció hoy que había observado, a través de su luz y sus ondas gravitacionales, la fusión de dos estrellas de neutrones, lo que abre una nueva era en la observación del Universo.

Hasta ahora se habían detectado cuatro veces ondas gravitacionales, procedentes de agujeros negros, pero en esta ocasión procedían del choque de dos estrellas de neutrones, que, según explicó el físico, a diferencia de los agujeros negros, "emiten luz y otro tipo de radiaciones".

Entre esos nuevos conocimientos, Barish citó las evidencias de que los estallidos de rayos gamma de corta duración se generan por la fusión de las estrellas de neutrones, un tipo de cuerpo celeste "más masivo que nuestro Sol, pero no más grande, con lo cual son de una materia muy densa".

Sobre la concesión del Premio Princesa de Asturias el científico aseguró: "Estoy muy, muy contento. Amo España, he oído hablar de este premio desde hace muchos años y no pensé que me lo darían, pero estoy encantado, contento y esperando con mucha ilusión esta semana".