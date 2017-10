Genaro Alonso niega presiones para retirar banderas de España en Trasona

Oviedo, 17 oct (EFE).- El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha asegurado en su comparecencia en la Comisión de la Junta General que es "rotundamente falso" que el Gobierno regional haya presionado a nadie para que se retirasen banderas de España en el Centro de Tecnificación de Trasona.

De este modo ha respondido a la pregunta del diputado de Foro Pedro Leal, sobre su opinión acerca de la retirada de banderas de España de dicho centro el pasado 1 de octubre, ordenada por el director general de Deportes, José Ramón Tuero, bajo unas supuestas presiones del Principado de Asturias.

Alonso ha reiterado su "máximo respeto" por los emblemas nacionales, y ha explicado que su retirada se ha debido a un motivo "legal", ya que la ley española determina que "no se permitirá el uso de los símbolos nacionales en lugares indignos", como es el caso de la torre de control del centro de Trasona.

Por su parte, Leal ha lamentado "la inmediatez" con la que se ha procedido a su retirada, y ha criticado que no se haya hecho lo mismo con otro tipo de banderas, algunas de ellas no constitucionales, que se colocaron "en su día en el mismo centro".

El diputado de Foro, que ha hecho su intervención con una bandera de España en su escaño, ha pedido al consejero que inste a Tuero a no utilizar las administraciones públicas "para sus filias y fobias", ya que considera que la celeridad a la hora de ordenar su retirada evidencia que no está de acuerdo o no se siente representado por esa bandera, y ha solicitado que la bandera de España vuelva a ondear en dicha instalación.

Por último, el consejero se ha comprometido a verificar que la bandera de España ondea en los mástiles que existen en el centro con esa finalidad,, no en una torre de control, y que de no ser así, ordenará su instalación "a la mayor brevedad posible".