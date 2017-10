Roitman: "La Revolución Rusa no se improvisó, hoy sí vemos improvisación"

Avilés, 17 oct (EFE).- El académico, analista político y ensayista chileno-español Marcos Roberto Roitman ha afirmado hoy durante una conferencia sobre la Revolución Rusa con motivo de su primer centenario, que aquel no fue un movimiento improvisado, al contrario de lo que está sucediendo ahora en España.

"Lo que no se tiene como programa y se improvisa, no sale, y eso lo estamos viendo hoy, con proyectos que llevan al fracaso, a la falta de discusión, al idealismo o al sí se puede", ha declarado el ponente sin querer especificar a qué se refería con ese ejemplo.

Ritoman, exiliado durante la dictadura de Augusto Pinochet y residente español, ha participado en el ciclo organizado por IU sobre el centenario de la Revolución Rusa con una charla pronunciada en el Palacio de Camposagrado, de Avilés.

El ponente ha explicado que los que estuvieron detrás de esta revolución eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, porque no fue un movimiento improvisado.

"El tema es que ganaron, triunfaron y desarrollaron el proyecto, pero evidentemente en un contexto capitalista surgió el debate sobre si era posible la revolución en un solo país", ha comentado.

"La Revolución Rusa no se improvisó, otra cosa es que, a lo mejor, no previeron el triunfo, es como la gente que se presenta a unas elecciones y uno cree que no pero terminas ganando, como le sucedió en Chile a Salvador Allende, y como creo que pasó con la revolución cubana", ha subrayado.

En su opinión, de la Revolución Rusa, un siglo después, todavía queda mucho en el mundo, "sobre todo la experiencia política de entender que un proceso de transformación socialista y un proceso de transformación del capitalismo es posible y es viable".

"Lo que aportó la Revolución Rusa es que el socialismo dejó de ser una utopía para ser posible en términos de un proyecto político", ha aseverado el ponente.