Podemos advierte al Gobierno que "no participará en enredos" presupuestarios

Oviedo, 18 oct (EFE).-Podemos ha advertido hoy al Gobierno asturiano que no participarán en ningún tipo de enredo a la hora de abordar la negociación de los presupuestos del próximo año, proceso que quieren se aborde de forma bilateral para conseguir un acuerdo al que posteriormente se sume IU.

"No entendemos el problema que tiene el PSOE para llegar a acuerdos con Podemos", ha afirmado el portavoz de la formación morada en la Junta General del Principado, Emilio León, a raíz de que el nuevo secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, defendiese un acuerdo a tres bandas que también incluyese a IU.

Este acuerdo a tres bandas también lo defiende el Gobierno de Javier Fernández e Izquierda Unida, para cuyo coordinador, Ramón Argüelles, la marginación de la coalición en un posible pacto presupuestario "en nada beneficia a la gente".

Las diferencias estrategias a la hora de abordar la negociación no van a provocar "en absoluto" un distanciamiento entre IU y Podemos, según León, que ha incidido hoy en que el grado de coincidencia que mantienen "son evidentes".

León ha insistido en que su formación tiene la voluntad real de llegar a un acuerdo suficiente en número de apoyos en la Junta General -PSOE y Podemos suman 23 de los 45 diputados del parlamento regional- y a partir de ahí ver quién se puede sumar al acuerdo.

No obstante, ha advertido de que si el Gobierno no da garantías de asumir las demandas de Podemos para alcanzar un acuerdo presupuestario, su formación no participará en ningún tipo de enredo.

En el único encuentro que han mantenido en la primera ronda negociadora que ha llevado a cabo el Gobierno asturiano, Podemos puso sobre la mesa las cuestiones que son más factibles de consensuar con los socialistas y dejó al margen la fiscalidad.

La puesta en marcha de una unidad anticorrupción independiente del Gobierno, la mejora de los servicios de búsqueda de empleo, la puesta en marcha de una contratación pública responsable y medidas que faciliten el alquiler de viviendas y la atención primaria fueron algunas de esas demandas.