Apicultores inician campaña contra la avispa asiática que acabará en Bilbao

Santiago de Compostela, 19 oct (EFE).- Decenas de apicultores se concentraron hoy ante la sede de la Xunta para reclamar medidas contra la invasión de la avispa asiática conocida científicamente como 'avispa velutina' como parte de una campaña de sensibilización que se extenderá por la cornisa cantábrica y concluirá en Bilbao.

Los organizadores de la movilización, que incluye varias paradas en los próximos días en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, advirtieron de que la avispa asiática está generando graves problemas para la apicultura, pero también para la agricultura y el medio ambiente.

El presidente de la Asociación de Apicultura de Galicia, Jesús Asorey, señaló que las colmenas gallegas de abejas autóctonas podrían tener pérdidas de 30 a 35% de colmenas debido a los ataques de la avispa asiática y la producción de miel podría bajar de 35 a 40%, según algunas proyecciones.

"Si no se para la velutina, la polinización de las abejas, que es muy importante, vamos a tener que hacerla nosotros a mano, algo que sería imposible", dijo Asorey.

Apuntó que de tener que polinizar manualmente los apicultores, eso requeriría que "una persona tuviera que hacer unas 10.000 flores al día, algo imposible", exclamó.

Señaló que el problema no es solo para los apicultores, sino que la polinización de las abejas permite que "tengamos todo ese tipo de alimentos", ya que sin ello "nuestra dieta se reduciría mucho".

"No sé si es cierto aquello de -una frase que le atribuyen al científico- Albert Einstein de que si no hubiera abejas en cuatro años también desapareceríamos nosotros", los seres humanos, comentó el responsable de la asociación de apicultores, y observó que si bien "eso está por comprobar, casi es mejor que no lo comprobemos".

Asorey, que es biólogo, apuntó que hay varios proyectos de investigación sobre la proliferación de esa agresiva especie invasora en diversas universidades gallegas, que cuentan con financiación de la Diputación de A Coruña, y un convenio en ese sentido con la Xunta, pero "el resultado no será inmediato".

Señaló que los apicultores han llevado a cabo de momento varios experimentos para combatir esa avispa, entre ellas unas quinientas "trampas eléctricas" que se encuentran en fase de prueba para defender a las abejas.

Opinó que en Galicia la Xunta no ha puesto suficientes medios para frenar la proliferación de avispas y consideró necesario colocar "un mínimo de unas 80.000 trampas la próxima primavera" con ayuda de escolares, jardineros municipales y fruticultores, como parte de un "plan de choque".

Asimismo, abogó por una "campaña de sensibilización" financiada con un millón de euros para tratar de promover la erradicación de nidos y refugios en los que pueda desarrollarse esa especie invasora.