IU mantiene su oferta a Podemos y PSOE para un presupuesto de izquierdas

Oviedo, 20 oct (EFE).- El coordinador general de IU-Asturias, Ramón Argüelles, ha reiterado hoy su oferta de diálogo a PSOE y Podemos para pactar unos presupuestos de izquierdas para 2018 y ha advertido de que, si no se llega a un acuerdo, se estarán sentando las bases para un futuro gobierno del PP.

Argüelles ha recordado que "las fuerzas del cambio" son mayoría en la Cámara pero que, hasta ahora, se llevan perdidos dos años por la falta de un entendimiento que se plasme en acuerdos, proyectos y recursos elevados al Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

En rueda de prensa, Argüelles ha señalado que el marco de negociación parte de cuatro líneas básicas que pasan por el gasto social, como medidas contra la pobreza energética; la agilización del Salario Social o vivienda; políticas de empleo y apoyo a la I+D+i; la sostenibilidad ambiental y la apuesta por el asturiano.

Las propuestas de IU, ha apuntado, "no son meras ocurrencias, sino que van acompañadas de vías para su financiación" y ha señalado que, frente a la insistencia de la derecha de bajar impuestos, IU plantea su mantenimiento como única vía para sufragar los costes "de un auténtico estado del bienestar".

Respecto a Podemos y su planteamiento de ir en solitario a la negociación del presupuesto con el PSOE, Argüelles ha reconocido que la situación abierta es sorprendente tanto porque en Madrid ya existe un grupo conjunto con IU como por el hecho de que "ir de tú a tú, de catorce a catorce, es más sensato".

"Nosotros, de verdad, creemos que unidos podemos más que no unidos. No compartimos ese posicionamiento pero respetamos la postura de cada cual y, sobre todo, no nos van a encontrar en la confrontación", ha apuntado.