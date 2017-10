Fernández : Ningún presidente ha tenido tareas tan difíciles como Rajoy

Oviedo, 24 oct (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha asegurado hoy que ningún jefe del Ejecutivo español de la etapa democrática se ha visto obligado "a lidiar con tareas tan difíciles y espinosas" como las que ha afrontado Mariano Rajoy "con un acierto de diez sobre diez".

"Tenemos un presidente que da certidumbre, serenidad y seguridad y esa imagen de España trasciende fuera y nos da prestigio como país", ha señalado Fernández en su intervención ante la Junta Directiva del PP de Asturias, reunida en Noreña.

A su juicio, la gestión de Rajoy ante el desafío independentista en Cataluña ha sido "ejemplar", "reflexiva" y "acertada" y ha convertido a España "en un referente de seriedad" para las instituciones europeas y de ahí que todas ratificaran su apoyo "nítido" en la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Según la líder del PP, un separatismo que no comparte "la inmensa mayoría de los catalanes" ha colocado a España "en una situación delicada e indeseada" y ha generado "un éxodo empresarial" en Cataluña ante la falta de seguridad jurídica y de estabilidad promovida por el Gobierno de la Generalitat.

Fernández se ha mostrado convencida de que España "sin duda, saldrá de ésta" dado que se trata de un país "de gran fortaleza" en el que la crisis secesionista ha permitido que -"y ya era hora"- todos los españoles exhiban su bandera como símbolo tras una etapa en la que, a la hora de hacerlo se mostraban "un poco encogidos".

Por otra parte, la líder del PP asturiano ha reiterado sus críticas al Gobierno regional por su falta de respuesta a la oferta de negociación de su partido para negociar y aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma de 2018.

"Si en las instituciones no estamos para articular acuerdos allí donde las mayorías no existen, la ciudadanía haría bien en preguntarse ¿ustedes para qué sirven?", ha apuntado la presidenta popular tras advertir de que, cuando la política "no hace su papel", entra en juego "el populismo".