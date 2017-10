La Sindicatura cuestiona la aplicación de la carrera profesional en el SESPA

Oviedo, 24 oct (EFE).- La Sindicatura de Cuentas ha detectado incorrecciones materiales en la implantación de la carrera profesional en el Servicio de Salud (SESPA) porque no ha sido progresiva y porque, pese a su buen diseño, su desarrollo final se ha asemejado más a un complemento fijo abonado por antigüedad, "lo que contraviene la esencia misma" de dicho concepto.

Así figura en el informe de fiscalización elaborado por la Sindicatura, que plantea en sus recomendaciones que la plantilla orgánica del SESPA recoja la dotación completa de sus plazas, tanto de las áreas sanitarias como del personal estatutario, funcionario y laboral de los Servicios Centrales, y que la nómina de todo el personal se gestione a través de una misma aplicación informática.

Entre las incorrecciones sobre la carrera profesional, el documento señala que no se hizo de manera similar al resto de la administración ni en el seno del propio SESPA al ser distintos los indicadores, las retribuciones y los periodos de permanencia fijados en cada grado para los mismos grupos, cuerpos o escalas.

Además, la valoración de méritos para acceder a la carrera profesional en el periodo transitorio contradice lo establecido en 2006 para que los méritos valorados para un grado no pudieran utilizarse para acceder a otro superior.

De esta forma un 22,7 por ciento de los expedientes revisados no alcanzaron los puntos requeridos para el nivel concedido y en cinco de los 53 expedientes revisados no consta la valoración de la puntuación requerida para acceder al desarrollo profesional.

En el ámbito de las incorrecciones detectadas figura también la no modificación de la plantilla orgánica del SESPA para incluir el puesto de subdirector de Infraestructuras y Servicios Técnicos, pese a que está ocupado desde noviembre de dicho año y el hecho de que el ejercicio de funciones de gestión clínica no se ha sometido a la preceptiva evaluación del desempeño y de los resultados.

Además, incide en que en las áreas sanitarias no existe un sistema de control horario en los distintos centros de trabajo donde se registren todas las entradas y salidas correspondientes a cada modalidad de jornada se puedan justificar las ausencias y su causa.

Asimismo, refleja que se han detectado siete conceptos retributivos para los que no existe ninguna regulación que soporte los mismos y que se han realizado pagos indebidos no prescritos estimados en un importe de 680.000 euros a consecuencia de la falta de actualización del complemento de jubilación.

Sesenta y dos personas que realizaban guardias de las estudiadas en la muestra, el 53 por ciento, sobrepasaron el límite de la jornada al exceder el límite conjunto de 48 horas semanales en cómputo semestral para jornada ordinaria y complementaria.

La Sindicatura detectó además un profesional sanitario al que se le reconoció exención de guardias, concepto por el cual recibió 1.924 euros durante entre octubre y diciembre de 2015, periodo en el que realizó guardias físicas de lunes a viernes por las que recibió 1.475 euros pese a que ambas remuneraciones son incompatibles.

Para el órgano fiscalizador, la habitualidad y las compensaciones económicas por excesos de jornada contradicen el régimen de retribuciones del personal, según el cual este complemento debe ser excepcional y compensado a través de los correspondientes descansos.

El órgano fiscalizador plantea además que el informe ha tenido limitaciones a su alcance por la existencia de un único programa presupuestario de "asistencia sanitaria", no es posible diferenciar el gasto por actividad lo que supone una merma de información.

De esta forma, apunta el documento, no se ha podido verificar el cumplimiento de la jornada ordinaria del personal de las áreas sanitarias al no existir sistema de control horario ni calcular el número exacto de horas remuneradas por las guardias realizadas ya que en el sistema informático no siempre se introduce el número de horas sino directamente el importe a percibir.