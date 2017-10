Presidente de la Diputación de León alerta del "ataque más brutal" al carbón

León, 25 oct (EFE).- El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo (PP) ha denunciado hoy que la moción aprobada ayer en el Congreso por diputados del PSOE, C's, Podemos, ERC y el Grupo Mixto supone "el cierre de las térmicas, la liquidación del carbón leonés y el ataque frontal más brutal que han sufrido las cuencas".

La moción presentada ayer por el grupo de Podemos ha contado con el apoyo de todos estos grupos, 201 votos que representan el 59% del hemiciclo, y en la misma se insta a retirar los denominados "pagos por capacidad" a las centrales térmicas que superen un límite de emisiones de dióxido de carbono, en la línea de la normativa europea.

A juicio de Majo, esta moción, que todavía se tiene que debatir en el Parlamento Europeo, "conlleva la desaparición de las centrales térmicas de carbón en favor de las más modernas y de ciclo combinado de gas".

"Es un día triste para León ya que ha roto el último hilo de esperanza del carbón leonés, en una votación en la que sólo voto en contra el PP", ha señalado Majo, quien ha estado acompañado en la rueda de prensa por los diputados provinciales y alcaldes de municipios mineros Ángel Calvo y Francisco Castañón.

Majo se ha mostrado esperanzado en que el Gobierno de Mariano Rajoy todavía tenga algún resquicio legal para mantener las térmicas.

La reacción todavía ha sido más contundente por parte del alcalde de Palacios del Sil, Ángel Calvo, quien ha criticado duramente al PSOE al que le "ha faltado tiempo para sumarse a la interpelación presentada por Podemos al ministro de Industria".

Calvo se ha lamentado del trabajo "tirado por tierra" que se ha realizado en los últimos meses en Euracom para garantizar el consumo de carbón hasta el 2025 y la elaboración de un plan transitorio de 2025 a 2050 para la eliminación paulatina y no traumática del mineral del mix energético.

El también vicepresidente de la Diputación ha explicado que la moción aprobada tiene que ir ahora al Parlamento y ha esperado que ésta Cámara "tenga más cabeza para no acabar con las térmicas".

Calvo ha advertido que la medida "acabaría con todas las centrales térmicas no más allá del 2020, no sólo con aquellas que finalizan su vida útil o no se hayan adaptado a la nueva normativa medioambiental, sino también con las que han invertido para cumplir con la normativa".

"Unas inversiones millonarias que ahora las empresas no se plantearán ya que no podrán amortizarlas en el periodo en el que se prevé su cierre, por lo que la moción en los términos aprobados abocaría a la clausura de todas las centrales", ha añadido Calvo.

Una situación que afectaría en León a los dos grupos instalados en La Robla, el de Anllares y los tres grupos de Compostilla, a los que se suman en la Comunidad la central en la localidad palentina de Velilla del Río Carrión.

"Quedaríamos en manos del gas procedentes de países muy inestables y a merced de los vaivenes del precio del petróleo y de los altibajos de la producción de renovables que ya ha provocado subidas del precio de la electricidad al usuario durante este mismo año", ha explicado Calvo.

El regidor ha reconocido que durante cuatro años "se tuvo al enemigo en casa, cuando José Manuel Soria, como ministro de Industria, hizo todo lo que pudo para acabar con el carbón".

Una situación que ahora ha cambiado con el nuevo titular de la cartera, Álvaro Nadal, que "tiene la cabeza bien amueblada, es coherente y se ha molestado en conocer el sector", ha apuntado Calvo.

Por otra parte, la moción aprobada en el Congreso no afectará a los acuerdos alcanzados en las últimos semanas entre empresas mineras y compañías eléctricas para la compra de carbón autóctono en la provincia.