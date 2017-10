Lastra abordará en el día 9 en Bruselas la situación de Sogepsa y su futuro

Oviedo, 26 oct (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, tiene previsto trasladarse el día 9 de noviembre a Bruselas para trasladar ante la Dirección General de Mercado Interior la situación en la que se encuentra la Sociedad para la Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (SOGEPSA).

Ése es el primer paso que piensa dar para tratar de garantizar el futuro de esta sociedad y evitar que la Unión Europea imponga una sanción al Reino de España, que repercutiría sin lugar a dudas en Asturias, por no haber adaptado su funcionamiento a la normativa comunitaria.

"No hay muchas más opciones porque si no podemos continuar con la ejecución de las áreas encomendadas, especialmente en el polígono de Bobes, y no hacemos nada ante el requerimiento de la UE va a haber una sanción al Reino de España, que repercutirá en Asturias", ha afirmado el titular de Infraestructuras que ha incidido en la necesidad de llegar a un acuerdo que permita garantizar el futuro de Sogepsa.

La Comisión Europea considera que Sogepsa no puede continuar operando en su formato actual por considerar que la "selección de la participación privada fue hecha de manera no transparente" e infringiendo así la normativa comunitaria.

Esta sociedad cuenta con una participación del 45 por ciento del Principado, un 13 por ciento de ayuntamientos y el 42 por ciento restante está en manos de constructoras privadas.

Según el consejero de Infraestructura, ante el requerimiento comunitario hay que decidir entre "hacer de Sogepsa una sociedad enteramente pública o disolverla".

"Ése es el dilema", ha afirmado el consejero en el Pleno de la Junta General del Principado en el que el diputado de la formación morada que le ha interpelado, Héctor Piernavieja, le ha advertido del error que supondrá ir a Bruselas sin que se haya decidido aún si Sogepsa será enteramente pública o no.

Lastra, que ha dicho que la solución de Sogepsa pasa por su conversión en una sociedad enteramente pública, ha pedido al resto de grupos parlamentarios que se pronuncien ya con claridad sobre si están dispuestos a apoyar ese cambio o no.

El Parlamento asturiano aprobó el pasado mes de mayo una modificación de la normativa urbanística autonómica que regula el funcionamiento de la sociedad mixta de gestión del suelo Sogepsa, aunque sin incluir en la ley su conversión en sociedad pública como planteaba el Gobierno, cambio que no fue considerado suficiente por la UE.