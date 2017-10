La Junta, a favor de reducir al mínimo posible la incineración de basuras

Oviedo, 27 oct (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado se ha pronunciado hoy a favor de que sólo sean objeto de incineración los residuos que, una vez aplicadas las políticas de prevención, "no hayan podido ser reciclados, reutilizados o sometidos a procesos de valorización material".

Así se recoge en una iniciativa presentada por IU en la Junta General del Principado y enmendada por Ciudadanos que ha contado con el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

Inicialmente, IU pedía un pronunciamiento claro en contra de cualquier tipo de incineración de residuos en térmicas, cementeras u otras industrias que contempla el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2016-2024.

Con la enmienda introducida por la formación naranja, "y en aras del consenso", la coalición acordó sustituir esa redacción por otra que insta a que se cumpla la "jerarquía en la gestión de residuos de la UE".

IU presentó esta iniciativa parlamentaria después de haber acusado al Gobierno asturiano de haber "metido de rondón" en el plan de residuos la posibilidad de quemar en la térmica de Hunosa el combustible sólido que se obtenga con la basura en los próximos años.

El plan de residuos de Asturias descarta la construcción de una incineradora, aunque sí contempla una planta de selección de residuos en Serín que permitirá producir anualmente unas 70.000 toneladas de un combustible sólido recuperado (CSR) que inicialmente será quemado en instalaciones industriales y que en el futuro pretende usarse para la elaboración de alcoholes y etanoles.

En concreto, el plan contempla que de los aproximadamente 520.000 toneladas de basura -"bolsa negra"- que anualmente se tratan en Cogersa, un 30 por ciento vaya al vertedero; otro porcentaje igual se destine a la fabricación del combustible sólido; un 13 por ciento a la fabricación de compost con la materia orgánica y otro 8 por ciento pueda ser objeto de reciclaje.

Tras incidir en que las térmicas no están hechas para quemar CSR, el diputado de IU, Ovidio Zapico le ha pedido al Gobierno asturiano que "mantenga la mente abierta para hacer un plan cien por cien ejemplar para todo Europa" y renuncie a la incineración de los CSR.

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha asegurado que hay que buscar la mejor de las alternativas para los residuos que no se puedan reciclar, cuestión en la que hay que poner el acento y la inversión, pero que, si al final hay que incinerar una parte, debe hacerse con las mejores tecnologías.

Para el socialista Nino Torre, el cambio introducido a última hora en la redacción de la iniciativa ha posibilitado que su grupo pudiese apoyar una iniciativa que, en el fondo, "va en la línea de lo que dice el plan de residuos" y normativa comunitaria.

No obstante, ha señalado que no entiende por qué hay grupos que son partidarios de mantener la quema de carbón en las térmicas y que no quieran que éstas quemen CDR pese a que este combustible es menos contaminante.

El popular Luis Venta ha acusado a IU de protagonizar hoy "uno de los mayores ridículos de los últimos cinco años", le ha recriminado que apoye al Gobierno a la vez que le echa en cara su plan de residuos y se ha mostrado convencido de que al final, por culpa de la política que han llevado a cabo los socialistas durante 30 años, la incineración "va a ser la única opción posible".

"Llevan 15 años discutiendo el futuro de los residuos pero no han puesto ni una sola medida", les ha recriminado el diputado popular, para quien es preciso trabajar para potenciar la prevención y el reciclaje.

El diputado de Podemos Héctor Piernavieja se ha mostrado convencido de que "no va a haber un plan de residuos bueno", se ha mostrado contrario a la quema de CSR en instalaciones térmicas o industriales y ha advertido que éste es un problema general que exige mucho más tiempo que unos minutos en la tribuna.