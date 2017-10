Pérez descarta optar a la Secretaria General del PSOE de Gijón

Gijón, 30 oct (EFE).- El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Perez, ha descartado encabezar una candidatura a la Ejecutiva del PSOE de Gijón, en el que preside la Junta Gestora.

"No me planteo encabezar ninguna candidatura" y "no barajo ser secretario general" de la Agrupación Socialista de Gijón, ha dicho Pérez en una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Ayuntamiento.

Pérez ha recordado que como portavoz del grupo municipal será miembro nato de la Ejecutiva "cualquiera sea la candidatura" que resulte elegida en la asamblea del partido.

Las candidaturas podrán presentarse hasta 48 horas antes de la asamblea, que con el voto de los afiliados en urnas elegirá la Ejecutiva, cuyo cabeza de lista será el secretario general.