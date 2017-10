El pleno de la Junta aprobará el viernes el dictamen de las listas de espera

Oviedo, 30 oct (EFE).- La Junta General del Principado aprobará el viernes, 3 de noviembre, el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación de las listas de espera sanitarias, que responsabiliza al ex consejero de Sanidad Faustino Blanco y al anterior responsable del Servicio de Salud (Sespa) Tácito Suárez de no publicar dichos datos entre junio de 2014 y octubre de 2015.

El dictamen saldrá adelante en el pleno del parlamento regional con el apoyo de todos los grupos, salvo el socialista, que defenderá su voto particular, según ha recordado hoy su portavoz, Marcerlino Marcos Líndez.

Según el diputado socialista, ninguno de los comparecientes en la comisión parlamentaria que investigó este caso dijo o pudo demostrar que hubiese habido fraude en las listas de espera "por lo que las responsabilidades políticas no tienen ningún tipo de fundamento".

Ha advertido además que, salvo unos meses en los que el traslado del viejo al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias y la puesta en marcha del sistema "milenium" impidió la publicación de las listas de espera, la administración asturiana siempre ha hecho una "publicación rigurosa" de las mismas y con más detalle que otras comunidades vecinas como Castilla y León o Galicia, que sólo dan a conocer las quirúrgicas.

El dictamen aprobado el pasado 13 de septiembre por la comisión de las listas de espera sanitarias mantiene que dichos datos no se publicaron al no ser favorables al Gobierno y no por cuestiones técnicas como alegaron ante la comisión.

El texto establece un segundo bloque de responsabilidades relativo a la ausencia actual de datos referidos a las entradas en registro, los tiempos de espera real o espera media de los pacientes atendidos en un periodo de las listas de consultas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ni la demora media prospectiva.

En este caso "los incumplimientos e irregularidades en materia de transparencia" se atribuye a los actuales responsables de la Consejería y del Servicio de Salud (Sespa), "añadida a la de la incorrecta gestión de las derivaciones quirúrgicas que en el caso de rechazos, podría llevar a la pérdida de la prioridad en la lista", añade el dictamen.

Para el portavoz de Podemos, Emilio León, el hecho de que este dictamen se lleve a cabo "es una buena noticia" y la demostración de que las comisiones parlamentarias sí que sirven para algo.

Tras recordar que esta investigación parlamentaria fue promovida por la formación morada, ha señalado que el dictamen contempla toda una serie de medidas que se pueden aplicar ya mismo para mejorar el control del gasto y la asistencia sanitaria.

En términos similares se ha expresado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, para quien es más importante las recomendaciones que hace el dictamen que los reproches políticos que plantea.

También ha destacado el alto grado de consenso que ha tenido este dictamen, que sólo registró el voto negativo del PSOE, aspecto que también ha sido destacado por los portavoces de Ciudadanos, Nicanor García, y de Foro, Cristina Coto.

Con la votación en pleno del dictamen finalizará un proceso iniciado en febrero del pasado año con la constitución de la comisión especial de investigación.