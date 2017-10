El Niemeyer reunirá la exposición más completa de dibujos de Francis Bacon

Avilés, 31 oct (EFE).- El Centro Oscar Niemeyer de Avilés reunirá la exposición más completa realizada hasta el momento de los dibujos Francis Bacon, uno de los grandes maestros de la pintura del siglo XX, del que se podrán ver a partir del próximo 10 de noviembre 73 trabajos a lápiz, pastel y collage.

Francis Bacon (Dublín, 1909 - Madrid, 1992) es uno de los autores más cotizados en el mercado del arte y el tríptico que le dedicó a su amigo Lucian Freud alcanzó la cifra récord de 142 millones de dólares en una subasta realizada en Nueva York.

La muestra permanecerá abierta en la Cúpula del Niemeyer hasta el 8 de abril de 2018 gracias a los fondos de "The Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino".

Las 73 obras pertenecientes a esta colección, 15 de ellas nunca antes vistas en España, compondrán la exposición más completa realizada hasta el momento con los dibujos del autor irlandés, en palabras de Cristiano Lovatelli, propietario de la colección y amigo personal de Bacon.

"Fran©is Ba©on. La ©uestión del dibujo" es el título de esta nueva exposición que confronta el mito mantenido durante años de que Bacon no dibujaba, tal como él mismo llegó a afirmar en varias ocasiones.

Sin embargo desde su fallecimiento en Madrid en 1992 han salido a la luz diversas evidencias que ponen de manifiesto no sólo que Bacon sí dibujaba sino que, además, era un autor prolífico en esta técnica.

Destaca el dato de que 15 de esas obras se podrán ver por primera vez en España en el Centro Niemeyer y dos de ellas, "Pope" y "Crucifixion", ambas de 1992, sobresalen por sus grandes dimensiones de dos metros por dos metros, "lo que refleja el propósito artístico y no de mero boceto de los dibujos del autor".

La exposición se articula en torno a seis bloques temáticos compuestos por figuras, papas, cabezas, crucifixiones, autorretratos y, por último, estudios, retratos y homenajes.

"Fran©is Ba©on. La ©uestión del dibujo" cuenta con la Fundación Banco Sabadell como colaborador principal, junto a la Universidad de Oviedo y el Círculo de Bellas Artes.