Del Olmo: Para analizar el equipo habrá que esperar a que estén todos al 100%

Oviedo, 31 oct (EFE).- El director deportivo del Real Oviedo, Joaquín del Olmo, ha comparecido ante los medios tras meses sin hacer declaraciones para valorar el "duro" inicio liguero, tramo en el que ha destacado la incidencia de las "lesiones" en lo que a resultados se refiere y en el que ha ratificado su confianza en el técnico azul Juan Antonio Anquela, al que confiesa haber intentado fichar ya hace tres años.

"El míster no ha tenido la plantilla al completo desde que llegó, se fueron cayendo muchos hombres y entre ellos Hidi y Fabbrini, dos tipos que pensábamos que iban a ser importantes en el juego ofensivo y que no hemos tenido. La situación no es la idónea para que Anquela haya encontrado un equipo con su identidad", ha relativizado el mexicano.

Para Del Olmo, que reconoce momentos "buenos y malos" en lo que va de Liga, el equipo está en "camino de reponerse" y es por eso que pide "tiempo" para que el vestuario y el técnico azul "den la vuelta" a los resultados adversos.

Otra de esas adversidades pasan por la lesión de Toché, máximo goleador del equipo y único ariete junto con Linares de la plantilla, "riesgo" que el representante del Grupo CARSO reconoce haber "asumido" y que tiene su explicación en que el club no ha querido hacer "burradas" en el mercado de fichajes en lo que a incorporar delanteros se refiere.

"El dinero que ingresamos por la ampliación es para pagar deuda, no para refuerzos. En verano se pedían locuras por los delanteros, y nosotros tenemos que tener la cabeza fría y confiar en la plantilla que tenemos. Un jugador que viene a fichar por el Oviedo piensa que vamos a pagar un dineral o que va a firmar tres años y no va a ser así", ha zanjado el propio Del Olmo.

El responsable de la gestión de la entidad azul ha hecho hincapié en que al Oviedo se le pidió un "exceso de dinero" por los atacantes, pero no ha cerrado la puerta a que haya margen para reforzar esa parcela en el mercado de invierno.

"En enero se abre una ventana de fichajes para ver lo que le hace falta al equipo, hay margen para todo. Este es un equipo nuevo, se ha ido incorporando gente de la cantera y ha sido una lástima encontrarse con lesiones como la de Viti o Cortina. Hay que saber afrontar lo que pasa, sabíamos los riesgos y ahora sólo queda trabajar", ha concluido el director deportivo.

Antes de terminar su análisis el mexicano ha aclarado también su postura personal respecto al ex jugador azul David Fernández, actualmente en el Alcorcón y con el que confiesa tener una "muy buena relación", no así con su representante, con el que han tenido que llegar a un acuerdo para pagar honorarios al central esta temporada en calidad de un "incumplimiento de contrato".