Educación rechaza que la colaboración de docentes jubilados afecte al empleo

Oviedo, 2 nov (EFE).- El consejero de Educación del Principado de Asturias, Genaro Alonso, ha asegurado hoy que la colaboración de docentes jubilados en centro educativos de la región no va a afectar a "ningún puesto de trabajo sujeto a remuneración", ni supondrá el desplazamiento de ningún profesor.

Así lo ha dicho en el Pleno de la Junta del Principado de Asturias en respuesta a pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario de IU Concha Masa sobre cómo piensa llevar a cabo el plan de voluntariado del profesorado jubilado en los centros educativos asturianos.

El consejero ha explicado que se trata de colaboraciones altruistas nunca remuneradas, que no van a "colisionar con ningún puesto de trabajo sujeto a remuneración", ni van a desplazar a ningún profesor, funcionario, interino o de carrera.

Según ha dicho, "se trata de dar seguridad a lo que ya se viene dando" y no prevé "ningún peligro, ni desviación o uso espurio de esta figura".

No obstante, sí que ha avanzado que estarán "vigilantes en que no derive en nada inadecuado".

Sin embargo, Masa ha mostrado su preocupación por el alcance que podría tener una "aplicación amplia" de las propuestas que recoge la circular de la Consejería Educación en la que se contempla esta medida.

Así, ha preguntado al consejero por las tareas que considera adecuadas para estos docentes voluntarios, si se va a llevar a cabo algún tipo de control en los centros o si estas funciones deberían ser realizadas por personal remunerado.

Además, la parlamentaria de IU ha preguntado a Alonso si no se le ocurre ninguna otra idea que "reclutar a un ejército de jubilados voluntarios".

"¿No ha pensado en los jóvenes que están esperando su oportunidad?", se ha preguntado, a lo que ha tenido la respuesta del consejero, quien ha aseverado que no ha pensado "ni en ejércitos y menos, en estrujar a nadie".

En la misma sesión plenaria, el diputado de Foro Asturias Pedro Leal ha preguntado a Alonso por el control o autorización que realiza la administración educativa sobre el contenido de los libros de texto, ya que este curso ha vuelto a haber "incidencias".

Leal ha sostenido que los libros deben adaptarse al rigor científico, las edades de los alumnos y el currículum establecido por la administración, y sin embargo, este curso los controles por parte de administración "han vuelto a fallar" con casos como considerar el asturiano un dialecto astur leonés, aspecto que el consejero ha dicho que se pidió corregir.

En su respuesta, el Alonso ha explicado que "no corresponde a la administración educativa valorar los contenidos de los libros", ya que la ley expone que es algo que determinan los centros educativos "en el ámbito de su autonomía de gestión y organización".

"La administración y esta Consejería no autorizamos nada, ni decidimos sobre la elección de unos u otros libros de texto", ha insistido el consejero, quien ha relatado que el control lo tiene encomendado la Inspección Educativa, que debe supervisar por que los materiales y libros resulten adecuados sin menoscabo de la autonomía de los centros educativos.

Además, ha apuntado que los libros "no son el Nuevo Testamento", sino que "no dejan de ser material auxiliar que los profesores pueden utilizar o no".