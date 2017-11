Lastra dice que las Cercanías están mal y "precisan de un plan sin demora"

Oviedo, 2 nov (EFE).- "Las Cercanías ferroviarias están mal y necesitadas de un plan de actuación e inversión sin demora", ha afirmado hoy el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, que ha incidido en que éste debe contar con una programación temporal y financiación suficiente.

Al ser preguntado hoy en el pleno de la Junta General del Principado por el diputado de IU Ovidio Zapico sobre qué compromisos tiene del Gobierno central sobre las Cercanías, Lastra ha recordado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha comprometido a invertir 275 millones en la mejora del servicio ferroviario de Cercanías.

"Si me pregunta ¿que qué me parece?, le diré que me parece bien, y si me pregunta ¿si lo veo cierto o fiable?, ya lo veremos", ha señalado el consejero.

Previamente, Zapico había señalado que, de la inversión programada para Renfe y Feve este año solo se ha ejecutado un 20 por ciento, "lo que denota el interés que el Ministerio tiene con las Cercanías de Asturias".

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró hoy hace un mes en Oviedo que "está echando el resto" para agilizar los trámites de los diversos compromisos adquiridos con Asturias, entre ellos el plan de mejora de las Cercanías ferroviarias.

Este plan, según el ministro, se encuentra actualmente en una fase de diagnóstico que podría estar finalizada este mes o en diciembre con el fin de comenzar a trabajar en un proyecto que podría rondar los 275 millones de euros de inversión.

Por otra parte, ante una pregunta de Ciudadanos sobre las medidas que se han adoptado desde Asturias para prevenir el cambio climático, Lastra ha anunciado que el próximo mes de marzo un Plan de desarrollo regional bajo en carbono y que en febrero de 2019 estará finalizado el plan de adaptación de los puertos asturianos ante el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático.