La Junta ratifica atribuir responsabilidades al gestionar listas de espera

Oviedo, 3 nov (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado ha ratificado hoy la aprobación del dictamen elaborado por la comisión de investigación sobre listas de espera sanitarias que responsabiliza al ex consejero de Sanidad Faustino Blanco y al anterior responsable del Servicio de Salud (Sespa) Tácito Suárez de no publicar dichos datos entre junio de 2014 y octubre de 2015.

El documento ha sido aprobado por la Cámara con el mismo resultado obtenido en el seno de la comisión de forma que ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, que planteó un voto particular al dictamen que en la votación de hoy sólo ha contado con el apoyo de los 14 diputados socialistas.

El documento señala que dichos datos no se publicaron en el periodo mencionado al no ser favorables al Gobierno y no por cuestiones técnicas como alegaron ante la comisión los entonces máximos responsables de la Consejería de Sanidad y del Sespa.

Además, establece un segundo bloque de responsabilidades relativo a la ausencia actual de datos referidos a las entradas en registro, los tiempos de espera real o espera media de los pacientes atendidos en un periodo de las listas de consultas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ni la demora media prospectiva.

En este caso "los incumplimientos e irregularidades en materia de transparencia" se atribuye a los actuales responsables de la Consejería y del Sespa, "añadida a la de la incorrecta gestión de las derivaciones quirúrgicas que en el caso de rechazos, podría llevar a la pérdida de la prioridad en la lista", añade el dictamen.

Por el contrario, el voto particular del PSOE considera que el dictamen declara responsabilidades políticas sin fundamento suficiente y que el Principado ha venido incrementado desde 2011 los datos que publica sobre listas de espera "a medida que las posibilidades técnicas y las nuevas tecnologías de la información permiten obtener datos útiles y fiables para el ciudadano".

Así, incidía en que no existen normas que impongan la obligación de publicar unos datos concretos en una periodicidad determinada concreta a las comunidades autónomas y que, pese a no existir esa obligación, el Gobierno venia publicándolos mensualmente.

Además, atribuye que se dejasen de publicar durante más de un año los relativos a consultas y pruebas diagnósticas a unos hechos "objetivos" que afectaron a la recogida de los datos como la entrada en servicio del nuevo HUCA y del Hospital Álvarez Buylla de Mieres o la implantación de nuevos sistemas informáticos tanto en el HUCA como en Cabueñes.

Durante el debate del dictamen, la diputada socialista Carmen Eva Pérez ha reprochado a Podemos "el estado de excepción y sospecha permanente" con que había funcionado la comisión en la que, ha subrayado, pese a instalarse un canal anónimo de denuncias a través de una dirección de correo electrónico "no se recibió ni una".

Además, ha reprochado al parlamentario morado y presidente de la comisión, Andrés Fernández Vilanova, que se excluyese de comparecer a una clínica sanitaria privada relacionada con su familia y se ha preguntado qué habría ocurrido si esa situación hubiese afectado a un diputado socialista.

Fernández Vilanova ha intervenido después por alusiones para advertir a la parlamentaria socialista de que no distorsionase la realidad dado que su grupo "no actuó sometido a ningún tipo de conflicto de intereses" y propuso que comparecieran todas las empresas médicas privadas de Asturias y fue el PSOE quien se opuso.

La comisión de investigación sobre las listas de espera realizó sus trabajos durante más de un año en el que celebró cincuenta sesiones, planteó 173 solicitudes de información, celebró casi un centenar de comparecencias y acumuló más de 7.000 folios de documentación.