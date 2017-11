La ópera prima de la argentina Constanza Novick abrirá el Festival de Gijón

Gijón, 3 nov (EFE).- "El futuro que viene", un relato intimista sobre la amistad entre mujeres, ópera prima de la directora argentina Constanza Novick, abrirá la sección oficial a concurso en la inauguración de la 55 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón.

Protagonizada por las actrices Dolores Fonzi y Pilar Gamboa en los roles de dos amigas no siempre "entrañables", la película tendrá su estreno en Europa el 17 de noviembre en el Teatro Jovellanos después de la gala inaugural del Festival.

Un total de 177 películas, entre largometrajes y cortometrajes, han sido programados en la 55 edición del certamen que se realizará hasta el 25 de noviembre próximo, en salas del centro y la periferia de la ciudad.

El artista Rodrigo Cuevas y la periodista Sonia Avellaneda serán los presentadores de la gala inaugural en la que la actriz Verónica Forqué y el director estadounidense Whit Stillman recogerán los premios Nacho Martínez y de Honor, respectivamente.

Stilman será además el presidente del jurado internacional que integrarán la cineasta Andrea Jaurrieta, la productora Eugenia Numenthaler, la actriz Cuca Escribano y el director de programación Dennis Lim.

El 85 por ciento de las películas programadas serán vistas por primera vez en España dentro del Festival, y 26 de ellas son "estrenos mundiales", según ha asegurado hoy el director del certamen, Alejandro Díaz.

Un total de 15 largometrajes competirán en la sección oficial que ha incluido la proyección de dos filmes fuera de concurso, "Alive in France", de Abel Ferrara y "Nadie nos mira", una coproducción española de Julia Solomonoff, que cerrará el festival.

La organización ha incluido el documental "Did You Wonder Who Fired the Gun", sobre el racismo remanente en Estados Unidos, del director Travis Wilkerson, entre los filmes a concurso.

El cineasta norteamericano rodó este documental, que impactó al público en los festivales de Sundance y Locarno, a partir del hecho real de que su abuelo había matado a un ciudadano afroamericano desarmado en un pueblo de Alabama en 1946.

El resto de largometrajes seleccionados para la sección oficial son obras de ficción que se completan con "Destinos", tercer película del búlgaro Stephan Komandarev; "El orden divino", de Petra Biondina Volpe; y "En attendant les barbares", de Eugène Green, entre otras.

También competirán "Jeannette, l'enfance de Jeann d'Arc, una ópera rock de Bruno Dumont, sobre la adolescencia de Juana de Arco; la española "La vida Iliure", de Marc Recha; y "Les fantômes d'Ismael", de Arnaud Desplechin.

La 55 edición del Festival de Gijón ha sido presentada hoy en un acto en el que el director del certamen, Alejandro Díaz, ha estado acompañado por el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, y el programador Tito Rodríguez Torras.

Díaz ha destacado la programación de "primer nivel" que su equipo ha podido realizar a pesar de haber tenido "menos tiempo del habitual" al haber asumido la dirección del certamen recientemente.

En esta edición también se ha cambiado el trofeo que se entrega a los premiados que será una reproducción en tres dimensiones del logotipo del Festival en lugar de la tradicional réplica de una butaca de cine en miniatura.