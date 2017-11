Podemos pide aumentar las viviendas públicas y Fernández le insta a negociar

Oviedo, 3 nov (EFE).- El portavoz parlamentario de Podemos, Emilio León, ha emplazado hoy al Gobierno regional a duplicar en una década el parque de viviendas públicas del Principado, una medida que el jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, les ha instado a trasladar a la negociación del presupuesto de 2018.

Tras recordar que Asturias dispone del segundo mayor parque público de viviendas de España tras Extremadura, que este año se han puesto 335 pisos a disposición de los ayuntamientos y se han dado ayudas al alquiler por ocho millones de euros a 6.500 personas, Fernández ha admitido que se puede "mejorar" y que en ese camino "espera" a Podemos para alcanzar un compromiso presupuestario.

León había preguntado al presidente en el turno de preguntas en el pleno de la Junta General por el impacto que puede tener en el problema de la vivienda en Asturias "la creciente influencia de fondos buitre" en entidades bancarias con fuerte implantación en el Principado en alusión a Liberbank.

Según el portavoz morado, los 'fondos buitre' cuentan ya con una participación del 17 por ciento en el accionariado de Liberbank después de que la entidad se haya desecho de activos tóxicos (viviendas) que ha puesto en manos de especuladores aplicándoles una rebaja en el precio del sesenta por ciento.

León se ha preguntado por qué no es posible que los bancos hagan lo mismo y entreguen esas viviendas con el mismo descuentos a la administración y lograr así que los precios del mercado "se modulen" y avanzar hacia la situación de algunos países europeos donde hasta el 50 por ciento de los pisos forman parte del parque público.

En su respuesta, y al margen de su emplazamiento a negociar las cuentas de 2018, Fernández ha incidido en que las 45 cajas de ahorros que existían en España apenas quedan tres y que, en el caso de Liberbank y dada su implantación en Asturias al haberse creado a partir de la iniciativa de Cajastur, el Gobierno está preocupado por el empleo que genera en la región y por su alto número de clientes.

A su juicio, desde Asturias se debe desear la estabilidad de una entidad financiera y que, por lo tanto, se alegra si su dirección considera que los problemas especulativos que ha sufrido en los últimos meses se soluciona con una ampliación de capital.

"Algunos de los accionistas que pueden aparecer serán más o menos recomendables, pero esto funciona así, nos guste o no", ha advertido Fernández, que ha alertado además del oligopolio en el que se está convirtiendo el mercado financiero español lo que hace aconsejable que sigan funcionando bancos como Liberbank y no sean absorbidos por otras entidades de mayor tamaño para no incidir en ese proceso.