Amanda Coogan cierra su exposición en el Niemeyer con una nueva performance

Avilés, 4 nov (EFE).- La exposición de la artista irlandesa Amanda Coogan "I'll sing you a song from around the town" en el Centro Niemeyer de Avilés finalizará mañana con una nueva performance duracional, titulada "Spit, Spit, Scrub, Scrub".

En "Spit, spit, Scrub, scrub" el (auto)control del cuerpo, la representación de lo abyecto y los desequilibrios de género en la sociedad moderna y contemporánea son algunos de los muchos ejes interpretativos que ofrece la obra.

La representación que tendrá lugar mañana se desarrollará durante las horas de apertura de la Cúpula, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y el público que adquiera su entrada podrá acceder en cualquier momento al interior para comprobar la evolución de la obra y, con ella, la de la propia artista.

Esta performance está comisariada por Luz Mar González-Arias, profesora de la Universidad de Oviedo, y cuenta con el apoyo de esta institución educativa y con el patrocinio de Culture Ireland.

Las entradas para esta performance están a la venta en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 106 601 y la web www.liberbank.es a un precio de 5 euros e incluyen la visita a la exposición.