Podemos pide desvincular derechos de emigrantes de disponibilidad de fondos

Oviedo, 4 nov (EFE).- El grupo parlamentario de Podemos planteará enmiendas al proyecto de Ley de Asturianía que se tramita en la Junta General que plantean, entre otros aspectos, que se desvinculen los derechos que se otorgan a los emigrantes de la existencia de disponibilidad presupuestaria en la administración autonómica.

El secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, ha presentado hoy en rueda de prensa las propuestas que su formación trasladará en la Cámara regional para abordar la aprobación de dicha normativa que, ha subrayado, debe ser "una cuestión de Estado" y ha abogado por que salga adelante "con el máximo consenso posible".

Ripa ha cifrado en casi cien mil el número de asturianos que se han desplazado al extranjero o a otras comunidades autónomas españolas desde 2008, una cifra que han calculado de acuerdo a datos oficiales lo que requeriría, en primer término, disponer de un censo real para saber cuántos serían perceptores de derechos.

En este sentido, el dirigente de la formación morada ha señalado que los derechos de que hasta ahora disfrutaban las colectividades asturianas en el extranjero se extiendan también a los residentes en el resto de España.

La futura ley, ha apuntado, debería ampliar además el reconocimiento de asturianía a los descendientes de personas nacidas en la región y a quienes hayan estado censados en el Principado durante un determinado periodo de tiempo.

Ripa ha defendido además una mayor comprensión del fenómeno de la emigración dado que ha cambiado su perfil en los últimos años y ha pasado de la tradicional colectividad agrupada en torno a centros asturianos a corresponderse más con grupos "más "desestructurados" que se vinculan a otros emigrantes de origen español.

A su juicio, los residentes fuera de Asturias deberían contar además con asesoramiento legal y laboral del Principado lo que requeriría de la puesta en marcha de una red de apoyo en las principales ciudades europeas y españolas.

Para el secretario general de Podemos, la reforma de la ley debería llevar aparejada además un proceso de "apertura" tanto de los centros asturianos ya existentes como del Consejo de Comunidades Asturianas del que salgan "los ex presidentes dinosaurios" que forman parte de este órgano como ex jefes del Ejecutivo y que entren miembros de esa nueva emigración que no están representados.